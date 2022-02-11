عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الذكرى الأولى لرحيله.. 5 ألبومات غنائية وفيلمان رصيد الراحل علي حميدة الفني

علي حميدة
علي حميدة

يوافق اليوم الذكرى الأولى على رحيل المطرب علي حميدة الذي اشتهر بتقديم أغنية "لولاكي" في ألبوم يحمل نفس الاسم الذي انطلق في الأسواق عام 1988 وكان يتضمن 8 أغنيات. 

توفي علي حميدة العام الماضي عن عمر يناهز 73 عاما، بعد معاناة مع المرض، واشتكت أسرته أنذاك مما وصفته بتجاهل نقابة الموسيقيين له وعدم الاهتمام به في ظل مروره بضائقة مالية كبرى. 

ألبومات علي حميدة 

علي حميدة

قدم الراحل علي حميدة 5 ألبومات غنائية طوال مشواره الفني، كان أولها "لولاكي"، ومن بعده "ناديلي" و"كوني لي"، ثم "نن العين" و"خان العشرة"، و"احكلي لي". 

ولكن لم تحقق أيا من أغانيه نفس نجاح وشهرة "لولاكي" التي باعت ما يقرب من 6 ملايين نسخة حول العالم بحسب موقع العربية.

أفلام علي حميدة 

شارك علي حميدة خلال مشواره في فيلمين هما "مولد نجم" و"لولاكي" الذي قدمه مع معالي زايد وفؤاد خليل وسعيد عبد الغني وغيرهم، وهو من تأليف مصطفى محرم وإخراج حسن الصيفي. 

أما فيلم مولد نجم فهو من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتأليف عزت عبد الوهاب، وشارك في بطولته أحمد سلامة وإنعام الجريتلي، وناصر سيف ومريم فخر الدين. 

كما ظهر أيضا كضيف شرف في مسلسل "نسمة ونصيب" الذي غني تتر المقدمة والنهاية له، إلى جانب مسلسل الهودج ومملكة الغجر، وظهوره أيضا في "ريح المدام". 

علي حميدة وسعاد حسني 

كان مقررا أن تشارك سعاد حسني في بطولة فيلم "لولاكي" إلى جانب علي حميدة إلا أن عدة مشكلات فنية واجهت العمل حالت دون ذلك. 

وقال الفنان سمير صبري في إحدى حلقات برنامج "ماسبيرو" إلى المنتج صفوت غطاس اتفق مع سعاد حسني التي وافقت بدورها على المشاركة في الفيلم بعد نجاح "لولاكي" الساحق". 

إلا أن خلافات بينه وبين شريكه المنتج إبراهيم شوقي تسببت في تأجيل العمل خاصة بعد اعتذار المخرج سمير سيف، وبعد حوالي 5 سنوات تقرر إحياء الفكرة إلا أن سعاد حسني كانت تقدمت في العمر ولم يرجح المنتج مشاركتها. 

اختيرت شريهان في ذلك الوقت للعب الدور وأسند العمل للمخرج أحمد يحيى الذي اعتذر فيما بعد لظروف شخصية فتأجل حتى تولى حسن الصيفي المهمة. 

على حميدة سعاد حسني معالى زايد لولاكي أفلام علي حميدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

الدكتورة آلاء ماتت.. معيدة الطب سقطت من البلكونة وتركت رضيعتها بعد 12 يوما من الولادة|تفاصيل

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي والهلال في تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

كهربا يكشف عن إمكانية عودته لـ الزمالك وتعليقه على غيابه عن المنتخب

الرئيس السيسي يتوجه إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ