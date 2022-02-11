عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. إطلاق بنك رقمي جديد في أبوظبي بـ 2.3 مليار درهم

صدى البلد

أعلنت الشركة الإماراتية«القابضة» (ADQ)، عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق منصّتها المصرفية الرقمية الجديدة تحت اسم «وي-أو» “Wio”.


 وستعمل منصة ‘Wio’ من مقرها في إمارة أبوظبي على تعزيز المكانة المتنامية للعاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للخدمات المالية في مجال البنوك الرقمية.

 وستقدم ‘Wio’ لعملائها في الدولة خياراً مصرفياً رقمياً متكاملاً، مع منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع أنماط حياتهم، تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا. وستطلق ‘Wio’ قريباً نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة.

ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة ‘Wio’ المصرفية الرقمية 2.3 مليار درهم بالإضافة إلى المساهمة العينية، وتعد «القابضة» (ADQ)، وشركة «ألفا ظبي القابضة»، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط، هما المساهمَين الرئيسيين في ‘Wio’ بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 65%؛ بالإضافة إلى «اتصالات»، إحدى مجموعات الاتصالات والتكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، بحصة تصل إلى 25%؛ وبنك أبوظبي الأول (FAB )، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، بحصة استراتيجية تبلغ 10%.

إقبال كبير .. تراث الإمارات في ملتقى الشباب الدولي بجامعة المنصورة

الإمارات وقطر تبحثان في الدوحة آليات تنفيذ بيان قمة العُلا

البنوك الاستثمار الإمارات العربية الامارات العربيه المتحده مصرف الإمارات إمارة أبوظبي التكنولوجيا المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

2.5 %.. تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل في الشهر العقاري

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

موضوعات متعلقة

الإمارات تمنح تامر حسني "بطاقة السعادة" تقديرا لأعماله

الإمارات.. 1588 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

كورونا حول العالم.. إصابات ألمانيا تتجاوز 12 مليونا وارتفاع وفيات المكسيك

البطاطس بـ5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة11 - 2 - 2022

أخبار التكنولوجيا|هجوم ضار يستهدف سرقة جميع صورك الشخصية.. وريلمي تتحدى سامسونج بـ هاتف رخيص الثمن

عيار 21 بـ 792 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-2-2022

الحبس وغرامة 50 ألفا.. احذر تقديم مستندات مزورة للتسجيل في الشهر العقاري

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 11 - 2 - 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ