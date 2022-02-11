الإمارات.. إطلاق بنك رقمي جديد في أبوظبي بـ 2.3 مليار درهم

أعلنت الشركة الإماراتية«القابضة» (ADQ)، عن حصولها على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق منصّتها المصرفية الرقمية الجديدة تحت اسم «وي-أو» “Wio”.



وستعمل منصة ‘Wio’ من مقرها في إمارة أبوظبي على تعزيز المكانة المتنامية للعاصمة الإماراتية كمركز عالمي رائد للخدمات المالية في مجال البنوك الرقمية.

وستقدم ‘Wio’ لعملائها في الدولة خياراً مصرفياً رقمياً متكاملاً، مع منتجات وخدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بما يتلاءم مع أنماط حياتهم، تحت إشراف خبراء عالميين في التكنولوجيا المالية، ومحترفين من قطاع البنوك ومتخصصين في التكنولوجيا. وستطلق ‘Wio’ قريباً نسخة تجريبية تبدأ عبر تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة تفاعلية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع التركيز على الأمن والشفافية وسهولة الحصول على المعلومات المطلوبة.

ويبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في منصة ‘Wio’ المصرفية الرقمية 2.3 مليار درهم بالإضافة إلى المساهمة العينية، وتعد «القابضة» (ADQ)، وشركة «ألفا ظبي القابضة»، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط، هما المساهمَين الرئيسيين في ‘Wio’ بحصة إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 65%؛ بالإضافة إلى «اتصالات»، إحدى مجموعات الاتصالات والتكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، بحصة تصل إلى 25%؛ وبنك أبوظبي الأول (FAB )، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، بحصة استراتيجية تبلغ 10%.