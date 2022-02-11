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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 11 - 2 - 2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 11-2-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 11- 2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يمدك بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة. ماليا ومهنيا: مازال القمر في صفك ويساعدك اليوم على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

برج الثور 

مهنيا وماليا: مازال القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تضاعف حذرك في قراراتك العملية والمادية. 

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. فينوس وعطارد بمنزل الحظ يمدانك بالقدرة على التأثير في الآخرين باقتدار وتستخدم منطقا سليما.

برج الجوزاء 

عاطفيا: تناغم الشمس والقمر يعدك اليوم بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

مهنيا: القمر مازال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك اليوم على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

برج السرطان 

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا. 

عاطفيا واجتماعيا: مازال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكوّن رأيا صائبا ولا تبالغ في انفعالاتك.

برج الأسد 

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم. 

ماليا ومهنيا: يمكنك اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية كي تصل لأهدافك، فقط انتبه لحقوقك.

برج العذراء 

عاطفيا واجتماعيا: من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر. 

مهنيا: القمر في مربع برجك.. يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

برج الميزان 

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تناغم الشمس والقمر يساعدك اليوم أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

برج العقرب 

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك طاقة عاطفية وذهنية وروح ودودة تساعدك على الاقتراب من الجميع.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتخطط جيدا لتنمية أعمال أو مدخرات.

برج القوس 

عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تكون أكثر تسامحا مع شريك الحياة ويطالبك الفلك بتوخي الحذر في القول والحركة وتمهل في القيادة. 

مهنيا وماليا: انتبه اليوم لحقوقك، ورغم التشوش.. تتغلب على المعوقات بإصرارك.

برج الجدي 

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس وعطارد في برجك يساعدانك أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وتضع حلولا جذرية لصراعات. 

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس يساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

برج الدلو 

عاطفيا: القمر بمنزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك. 

مهنيا وماليا: تناغم الشمس والقمر يجعلك اليوم مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

برج الحوت 

عاطفيا وعائليا: القمر ما زال في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف. 

مهنيا واجتماعيا: يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص وتجنب الصدام.

الأبراج اليوم الجمعة 11- 2- 2022 برج الحمل خبيرة الأبراج عبير فؤاد برج الثور

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