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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عيار 21 بـ 792 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-2-2022

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة 11-2-2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر في آخر يوم بالعام.


أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 905 جنيهات للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 792 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 679 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6336 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد  زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

 

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