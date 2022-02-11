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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لظروف طارئة.. تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفن الموجي الصغير

الموجي الصغير
الموجي الصغير

أعلنت غنوة الموجي، شقيقة الموسيقار الراحل الموجي الصغير، تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفنه التي كان من المقرر إقامتها بعد صلاة العصر من مسجد السلام في مدينة نصر.

 

وكتبت غنوة الموجي عبر حسابها على فيس بوك: «نظرا لظروف طارئة ستؤجل صلاة الجنازة لأخي الموجي الصغير، وسنوافيكم بموعد آخر».

 

ونعت الدكتورة إيناس عبدالديم، وزيرة الثقافة الموسيقار الموجي الصغير نجل  الموسيقار الراحل محمد الموجي الذي توفى  فجر اليوم الجمعة 11 فبراير. 

 

وقالت إيناس عبدالديم إن الراحل تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزءا من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته. 

وفاة الموجي الصغير:

 

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي وفاة شقيقها “الموجي الصغير”، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك. 

 

وكتبت غنوة الموجي قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله"، في حين حرص متابعيها على تقديم واجب العزاء لها ولأسرتها. 

 

وكان آخر ما شاركه الموجي الصغير نجل الملحن محمد الموجي عبر حسابه على موقع فيسبوك، هو عزاء ونعي للكاتب الراحل ياسر رزق، وهالة توفيق الدقن. 

 

وكان الموجي الصغير موسيقار، ومتخرج من المعهد العالي للموسيقى وينحدر من عائلة فنية كبيرة تضم الموسيقار يحيى الموجي، وشقيقته غنوة الموجي الدكتورة بالمعهد العالي للموسيقى العربية. 

 

أثرى والده الراحل الموسيقار محمد الموجي الموسيقى والغناء المصري والعربي بالعديد من الألحان، التي قدمها لأم كلثوم وعبد الحليم، وفايزة أحمد.

 

الموجي الصغير شقيقه الموسيقار الراحل الموجي الصغير تأجيل مراسم دفنه صلاة الجنازة إيناس عبدالديم

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