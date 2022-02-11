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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جواو مدافع بترو أتلتيكو: نجهز لمفاجأة أمام الزمالك.. والأهلي صاحب الشعبية الأكبر في أنجولا |حوار

ديوجينيس جواو مدافع
ديوجينيس جواو مدافع بترو أتلتيكو

يستهل فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، بمواجهة بترو أتلتيكو الانجولي في تمام السادسة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون يسعى لتخطي عقبة بترو أتلتيكو بتحقيق الفوز في مباراة الغد، لتجنب سيناريو الموسم الماضي بفقدان النقاط في بداية دور المجموعات مما تسبب في وداع الفريق للبطولة رغم الأداء المميز في المباريات الأخيرة.

ويبحث الزمالك عن التتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، بعد غياب 20 عاما، حيث كان آخر تتويج للفارس الأبيض بالبطولة الأغلى في القارة السمراء “على صعيد الأندية” في عام 2002.

وانضم اللاعبين الدوليين إلى معسكر الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو، بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021، التي أقيمت في الكاميرون.

على الجانب الآخر، يطمح فريق بترو أتلتيكو يأمل بترو أتلتيكو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، للقتال من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ديوجينيس جواو مدافع بترو أتلتيكو يتحدث لـ “صدى البلد” عن مواجهة الزمالك 

 

إليكم نص الحوار:

 

في البداية كيف ترى المباراة ضد الزمالك؟

نحن متحمسون للغاية لتقديم مباراة جيدة أمام الزمالك، والخروج بنتيجة إيجابية.

 

ماهو هدفكم أمام الزمالك؟

هدفنا إفشال خطة الزمالك بقدر الإمكان خلال اللقاء، وتقديم مباراة جيدة.

 

ما تقييمك لمجموعة بترو أتلتيكو في دوري أيطال إفريقيا؟

إنها مجموعة تنافسية وقوية للغاية، جميع الفريق المتواجدة في المجموعة، تستهدف التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، الجميع لديه نفس الهدف.

 

هل تعرف بعض اللاعبين في فريق الزمالك؟

نعم أعرف رزاق سيسيه وزيزو وأحمد جمعة.

 

هل تجهزون لمفاجأة أمام الزمالك؟

نعم بالطبع، أنت تعرف أن كرة القدم ميلئية بالمفاجآت، نسعى لتحقيق مفاجأة في لقاء الغد.

 

هل تتذكر آخر مباراة لـ بترو أتلتيكو أمام الزمالك؟

 أتذكر أنها كانت مباراة خسرناها 1-0 في لواندا.

 

من الأكثر شعبية في أنجولا.. الأهلي أمام الزمالك؟
 النادي الأهلي صاحب الشعبية الأكبر بسبب بعض اللاعبين الانجوليين الذي لعبو في صفوفه.

 

الزمالك بترو أتلتيكو دوري ابطال افريقيا الأهلى كارتيرون ستاد القاهرة

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