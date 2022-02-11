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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حشود القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.. فيديو

حشود القوات الروسية
حشود القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض صور للأقمار الاصطناعية تُظهر حشود القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.


وأوضحت أن صور أقمار اصطناعية نُشرتها وكالة "ماكسار تكنولوجيز" أظهرت انتشار وتمركز قوات ومعدات عسكرية روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

 

وأشارت غلى أنه وسط التوتر القائم في المنطقة، نقلت موسكو قواتها من سيبيريا والشرق الأقصى نحو بيلاروس، الحليف الوثيق، لإجراء تدريبات مشتركة واسعة النطاق، مما يدعم الحشد العسكري الروسي على الحدود المشتركة مع أوكرانيا.


وتابعت أن صور ماكسار تكنولوجيز أظهرت القوات والمعسكرات والمعدات في القواعد العسكرية المتمركزة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بشكل كامل في العام 2015 وكذلك وحدات ومعدات في غوميل وكورسك في بيلاروس.


 

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