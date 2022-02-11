بيان مشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن قمة المحيط الواحد

أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا التزامهما بحماية بيئتنا من أجل الأجيال القادمة، وفقا لـ بيان مشترك بيان مشترك بين واشنطن وباريس بشأن قمة المحيط الواحد في فرنسا

وأكدت الولايات المتحدة وفرنسا، إقرارا بجوانب التلوث البلاستيكي العابرة للحدود وأهمية كبحه في منبعه، بأنهما تدعمان إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية عالمية لمعالجة دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية والترويج لاقتصاد دائري في الدورة الخامسة القادمة لجميعة الأمم المتحدة للبيئة (UNEA).

وينبغي أن تتضمن الاتفاقية التزامات ملزمة وغير ملزمة وكذلك دعوة الدول إلى تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية طموحة وتعزيز الانخراط القوي للشركاء من أجل المساهمة في أهداف الاتفاقية مع استكمال المساهمات الحكومية الوطنية.

ووأكدت الدولتان تطلعهما إلى الشراكة مع الدول الأخرى لتحقيق نتيجة ناجحة في جمعية الأمم المتحدة للبيئة وفي تطوير مثل هذه الاتفاقية العالمية.