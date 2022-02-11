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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مزايا جديدة في النسخة المحدثة من خريطة مصر الاستثمارية.. تعرف عليها

صدى البلد
  • الخريطة الاستثمارية للجديدة تقدم تسهيلات جديدة للمستثمرين ..ويتيح التقدم على الطروحات
  • وضع آليات جديدة لطروحات الفرص إلكترونيا.. وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم
  • استحداث ميزة جديدة تتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الاولوية للمستثمر
  • خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حالياً 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادي
  • تطوير البوابة الالكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية ادراج وتعديل الفرص الاستثمارية
  • متابعة وتحليل القطاعات ليعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه

استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم الملامح الخاصة بالنسخة المٌحدثة من الخريطة الاستثمارية.


وأشار المستشار محمد عبدالوهاب إلي أن النسخة المٌحدثة للخريطة تضمنت إعادة تصميم الموقع، لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أية روابط فرعية، وإدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول العالم، والتي تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات، فضلا عن استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية واجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا، بنسبة 100% دون تدخل بشرى.

 

واوضح أنه قد تم استحداث ميزة جديدة تتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الاولوية للمستثمر وبناء على ذلك التحليل، يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ويتم ارسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تم إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.


وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تطوير البوابة الالكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية ادراج وتعديل الفرص الاستثمارية، وإضافة إمكانيات تفاعلية تتيح سهولة التواصل مع المستثمرين وحفظ الفرص وتفعيل الرسائل الالكترونية التنبيهية للمستثمرين،

واوضح أن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بإعداد برامج تدريبية لجهات الولاية المعنية بإدراج كافة الفرص الخاصة بها على الخريطة الاستثمارية، وتحديثها دوريا بحيث تكون مسئولة عن استيفاء بياناتها والتي تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والتسعير، والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها، مضيفاً أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حالياً عدد 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.


وفي نهاية العرض، كلف رئيس الوزراء بتحديد مسئول من كل الوزارات المعنية يكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات، واستكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية

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