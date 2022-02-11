سيدات طائرة الأهلي يفوز على وادي دجلة في الدوري

تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح الفريق في حسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-16، ثم أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-16، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-11.

وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق الزهور بنتيجة 3-1، ضمن منافسات بطولة الدوري. ويتصدر «سيدات طائرة الأهلي» ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 13 مباراة في البطولة دون هزيمة، محققًا الفوز في جميع مبارياته.‎