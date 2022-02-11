سيدات طائرة الأهلي يفوز على وادي دجلة في الدوري

تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق وادي دجلة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، ونجح الفريق في حسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.
وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-16، ثم أنهى الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-16، قبل أن ينهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-11.
وكان «سيدات طائرة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق الزهور بنتيجة 3-1، ضمن منافسات بطولة الدوري. ويتصدر «سيدات طائرة الأهلي» ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 13 مباراة في البطولة دون هزيمة، محققًا الفوز في جميع مبارياته.