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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أحمد بلال: الدولة تسير وفق خطوات منظمة لتفادي الأسباب التي أدت لقيام ثورة 25 يناير

النائب أحمد بلال
النائب أحمد بلال

قال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية  تسير  في خطوات منظمة من أجل تفادي الأسباب التي أدت إلى قيام ثورة يناير وخروج الشعب على النظام، وأضاف أن الوقت الحالي يشهد عدد من النجاحات والإنجازات التي لم تكن موجودة في السابق، ناهيك عن تمثيل المرأة والشباب في الحكومة والبرلمان والاعتماد عليهم في العديد من المناصب الهامة.


جاء ذلك خلال لقائه بصالون  تنسيقية شباب الأحزاب تديره النائبة نشوى الشريف نائبة التنسيقية، بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، مطالبا بضرورة وجود حرية لوسائل الأعلام بشكل أشمل وأعم، مضيفا:" الوعي يعتمد على حرية الإعلام لإتاحة كافة المعلومات التي يحتاجها المواطن بشكل حقيقي".


وقال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، أن ما شهدته الدولة المصرية في الآونة الأخيرة من نظام مبارك، يركد أنت هذا النظام كان يجب أن يرحل ويتم تغييره ، موضحا أن ما نشهده الأن يؤكد الفجوة والهوة الكبيرة بين هذا النظام الحالي والسابق حيث اختلاف الممارسات السياسية وإتاحة الحرية للشباب وتواجدهم في كافة الأمور والمناصب .

 

واكمل النائب احمد بلال ان الدولة المصرية في عهد القيادة السياسية الحالية أصبحت تفكر بعقول الشباب على عكس النظام السابق الذي لم يعيرهم أي اهتمام.

 

وتابع أحمد بلال:" 25 يناير  بدأت فعليا في 2006 بعد اول اضراب من عمال غزل المحلة،  ثم تغافلت الدولة عيها، ثم توالت الإضرابات العمالية في مصر، ومن ثم الاضراب الكبير الذي قامت به حركة ابريل.

واختتم النائب أحمد بلال أن الدولة المصرية ادركت الأسباب التي أدت إلى خروج الشباب في ثورة يناير وعملت على حلها ومعالجتها بخطوات سباقة وليس التعامل معها بمسكنات.
 

البرلمان مجلس النواب 25 يناير تنسيقية شباب الاحزاب الدولة المصرية القيادة السياسية

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