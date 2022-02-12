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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم نظر دعوى ابنة رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها.

وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعِه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة 2021، كلًا من رشوان توفيق، وهبة الله رشوان، وجاء بها: «بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادر بقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11، والبالغ مساحتها 699 مترًا مربعًا».

وتابعت الدعوى: «أنه بموجب ترخيص مبانٍ رقم 313 لسنة 2006، الصادر من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ادارة التراخيص قامت الطالبة ببناء فيلا فوق قطعة الأرض، حيث إنها سبق وحررت للمعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا، تبيَّن أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلًا عنها المعلن إليها الثانية وقبضه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري قيمة الأرض والفيلا وتوقيعه على العقد بصفته طرفًا أول بائعًا بدون علم الطالبة، وليس هذا فحسب، بل تفاجأت الطالبة بقيام المعلن إليها الثانية بإقامة دعوى صحة توقيع على عقد البيع سند الدعوى مقيدة برقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل».

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