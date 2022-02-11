أبرز 5 سيارات هاتشباك هجينة موديل 2022.. صور

يستخدم مصطلح السيارات الهجينة لوصف كل شيء بدءًا من سيارة سوبر جي تي فائقة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني مع مقبس توصيل إلى سيارة سوبر ميني بقيمة 13.000 جنيه إسترليني، ونظرًا لتنوع تقنيات الكهرباء في السيارات الجديدة فقد أصبح مصطلحًا وصفيًا لوصف طبيعة عمل السيارات الجديدة، ونظراً لأن محركات الديزل قد شوهت من قبل الرأي العام، وأصبح هدف الانتقال إلى الطاقة الكهربائية الكاملة أقرب من أي وقت مضى، فقد قرر المزيد من الماس الاتجاه نحو الطاقة بكل ما تشمله من معنى.

تحتوي السيارات الهجينة على محرك بنزين صغير السعة يتم استكماله بمحرك كهربائي وبطارية صغيرة، وبالتالي يمكن تشغيله لمسافات قصيرة جدًا دون انبعاث أي شيء من أنبوب العادم، ولا يتم تضمين السيارات الهجينة الموصولة ببطاريات أكبر ونطاقات كهربائية أكبر، ولا يتم تضمين الجيل الأحدث مما يسمى الهجينة الخفيفة المزودة بمولدات بادئ تشغيل متكاملة.

ابرز 5 سيارات هاتشباك هجينة موديل 2022

1. تويوتا كورولا

بعد أن أمضت أكثر من عقدين من الزمن في تعريف العالم بمجموعة نقل الحركة الهجينة، أصبحت تويوتا الآن متقدمة جدًا في تطبيعها ولا توجد سيارة معروضة للبيع أفضل من كورولا هاتشباك الحالية.

اطلقت Corolla لتحل محل Auris المتقادم في عام 2019، وهي بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لشركة Toyota فيما لا يزال أحد أهم قطاعات السوق على الإطلاق، فهو يجمع بين جرعة صحية من الأسلوب البصري وجودة المقصورة الملموسة، ومثل واحد أو اثنين من أشقائها في صالة العرض الذين تم تقديمهم على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث يعتمد على منصة نموذجية عالمية جديدة وقد تم تطويره وضبطه ديناميكيًا لتمييز الركوب والتعامل مع التطور.

تأتي تويوتا كرولا بمحرك هجين 2.0 لتر، فإنه يعمل مع القليل من الحافة الرياضية. يمكن العثور على شعور التسارع بالدوران الحر وتأثير الشريط المطاطي لمجموعة نقل الحركة إذا بحثت عنه تحت تطبيقات الخانق الواسعة ، ولكن بشكل عام استجابة دواسة الوقود الجزئية أفضل بكثير مما قد تتوقعه ، ومستوى أدائها المباشر أكثر تأكيدًا.

ابرز 5 سيارات هاتشباك هجينة موديل 2022

2. تويوتا ياريس

تعتبر سيارة تويوتا ياريس أفضل من أي وقت مضى، حيث اصبحت افضل في القيادة، وذلك على الرغم من أنها قد لا تكون جذابة تماماً مثل بعض منافسيها التقليديين، إلا أنها دليل على أن اختيار السيارة الهجينة لا يعني بالضرورة التخلي عن الديناميكية والشعور بالشخصية التي تميز دائماً أفضل السيارات المدمجة.

يمكن أن تكون العملية أكثر قليلاً ويمكن أن يشعر محركها سعة 1.5 لتر بقليل من التسارع الصعب، لكنها أكثر من تعويض ذلك من خلال سهولة القيادة في جميع أنحاء المدينة ومعدل استهلاك الوقود المقتصد بشكل مثير للإعجاب.

ابرز 5 سيارات هاتشباك هجينة موديل 2022

3- رينو Clio E-Tech

انضمت رينو إلى الى فئات السيارات الهجينة بنسخة مختلطة من سيارة كليو الصغيرة المميزة، حيث تسمى Clio E-Tech، وهي مدعومة بمجموعة نقل حركة معقدة تجمع بين محرك بنزين سعة 1.6 لتر ومحركين كهربائيين أصغر وبطارية صغيرة تبلغ 1.2 كيلو وات في الساعة على الرغم من تعقيد إجراءاتها، وتحافظ على توازن الركوب والتعامل الممتاز في Clioالعادية، وتبدو أنيقة وجذابة كما كنت تتوقع أن تكون ميني سوبر ميني فرنسية صغيرة.

ابرز 5 سيارات هاتشباك هجينة موديل 2022

4- كيا سبورتاج

تأتي سيارة سبورتاج كروس أوفر الآن في جيلها الخامس والتي فعلت الكثير لتغيير صورة كيا الأوروبية أكثر من أي سيارة أخرى متوفرة بقوة هجينة، وتتراوح الخيارات من الهجينة المعتدلة غير المزعجة إلى الهجينة الكاملة والهجينة القوية الموصولة بالكهرباء، حيث تعتمد جميعها على محرك البنزين التوربيني 1.6 لتر من كيا، مما يعني أنهم جميعاً يشعرون بالتشابه في الشخصية.

تعتمد السيارة على محرك بقوة 227 حصاناً، ولكنها بخلاف ذلك تقطع شكلًا هادئًا ومحبوباً، تتميز بتصميم خارجي مثير للاهتمام ومقصورة غنية بالراحة مع الكثير من الجاذبية المتميزة بخلاف بعض المواد البلاستيكية الصلبة الواضحة ، والأهم من ذلك أن الديناميكيات مرتبة بشكل جيد، وبالتالي فإن السيارة أكثر إرضاءًا للقيادة بهدوء مما قد تتوقعه، تحقق Corollaفي الجزء العلوي من هذه القائمة شيئًا مشابهًا.

ابرز 5 سيارات هاتشباك هجينة موديل 2022

5- هوندا جاز

جاء أحدث إصدار من Jazz صغير الحجم لكن تصميمه المبتكر يجعله أحد أكثر السيارات الصغيرة عملية ومرونة فهي لا توفر فقط نوع المساحة الداخلية التي تكافح العديد من سيارات الكروس أوفر الكبيرة، ولكن مجموعة نقل الحركة الهجينة ذات سعة 1.5 لتر المقتصدة بشكل استثنائي توفر أيضًا مكاسب في كفاءة استهلاك الوقود لا يمكن لتلك السيارات الأكبر والأثقل أن تأمل في مضاهاتها، عندما تم اختبارها في وضع الطريق الكامل تمكنت من الوصول إلى معدل 60 ميلا في الغالون أكثر من 500 ميل من القيادة في بيئة مختلطة.