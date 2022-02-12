لماذا نهى النبي عن تناول البصل والثوم يوم الجمعة.. حسام موفي يجيب|فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن تناول البصل يوم الجمعة، وكأنه كان أستاذا في كلية الطب.

وأوضح حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه عند تناول البصل والثوم تُمتص الرائحة الكريهة من الدم وتخرج عن طريق الرئة، وتظل في الجسم على هيئة غازات.

تناول اللبان

وأكد أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن تناول اللبان برائحة النعناع لا يمحو رائحة الفم الكريهة نتيجة تناول البصل والثوم، لأن الغازات الموجودة داخل تلك الخضروات يمتصها القولون ويضخها في الدم، وتسير عبر الرئة ومنها تخرج في النفس وتظل لفترة من الوقت.