راغب علامة: السيسي قدم مصر 40 سنة للأمام.. والبلد قبله كانت اسوأ من لبنان

أكد النجم اللبناني راغب علامة، أن مصر قبر مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حالتها مثل لبنان أو أصعب من حالة لبنان نظرا لأن التعداد السكاني فيها أكبر بكثير، مضيفا: "مين كان يتصور أن هذا الراجل بإرادته وجيشه يعمل في مصر خلال أربع أو خمس سنين أشياء قدمتها أربعين سنة للأمام".

وأضاف الفنان راغب علامة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسي مثال للإرادة وعلق: "اللي قادر هيقدر ينفذ، ومقتنع ان اللي عنده إرادة هيعمل وربنا يديمه للمصريين"، لافتا إلى أنه عبر تاريخ لبنان لم يصل إلى هذه المرحلة المأساوية.

واستطرد: "عندنا اسوأ نظام طائفي في التاريخ والنظام السيء يصل إلى حكام سيئين والشعب اللبناني مسئول عن هذا، ولبنان وصل إلى انهيار لا يمكن يستمر بهذه الطريقة، والطائفيين ضحكوا علينا بموضوع الديمقراطية وبيخترعوا اساليب وبيتفقوا على الشعب".