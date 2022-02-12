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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا : عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم للتعديات

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتفقد حالات البناء المخالف

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات  وذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

من جانبه أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية يرافقه الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا لمعاينة عدد من حالات البناء المخالف التى تم تحرير محاضر لها بقرية زهرة حيث تابع سير العمل والحالات غير القانونية التى يجرى رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائى، أو تعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفورى معها.

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كما تم توجيه جميع فنيي التنظيم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنبيه عليهم فى حال رصد أى تقاعس أو مخالفات مالية أو قانونية يتم على الفور تحويلهم إلى الشؤون القانونية وإيقافهم عن العمل ويأتى ذلك نتيجة تلاحظ زيادة عدد المخالفات فى الآونة الأخيرة .

وأكد نائب المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين.

على هامش الجولة تفقد النائب مجمع مصالح زهرة لاستهداف تشغيله قريباً وكذلك مستوى الخدمة بالوحدة الصحية ومقر التضامن الاجتماعى بالقرية، كما وجه بتقديم خدمة متميزة للمواطنين من خلال توفير عربة متنقلة لخدمات المركز التكنولوجى بالقرية ، واستمع لعدد من شكاوى المواطنين مؤكداً على أن الدولة المصرية تسعى جاهدةً لتحقيق حياة كريمة لأبناءها.

 

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