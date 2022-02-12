أودي R8 بقوة 1700 حصان في سباق تسارع ضد Tesla Model S Plaid| فيديو

تحب السيارات الكهربائية سحق السيارات التي تعمل بالوقود في شريط حلبة التسارع، لكن محركات الاحتراق الداخلي لم تخرج من المعركة بعد، حيث جاء فيديو Hoonigan جديد يضع Tesla Model S Plaid موديل 2021 مقابل Audi R8 V10 Plus موديل 2018 القوية والمعدلة لمعرفة أيهما الأسرع في سلسلة من سباقات السحب التي يبلغ طولها 1000 قدم.

اودي R8 بقوة 1700 حصان في سباق تسارع ضد Tesla Model S Plaid

تعتمد سيارة Audi R8 V10 Plus موديل 2018 على زوج من الشاحن التوربيني على محرك V10سعة 5.2 لتر، ينتج المحرك 1700 حصان (1.267 كيلو وات)، مما يضع القوة على الأرض من خلال ناقل حركة مزدوج القابض ونظام Audi Quattroللدفع الرباعي، بينما تأتي تسلا بمحرك بقوة 1020 حصان (760 كيلوواط)، وتتميز سيارة Teslaذات المحركين بنظام الدفع الرباعي أيضًا، لكنها أيضًا أثقل من Audi، حيث تزن Tesla4828 رطلاً (2189 كجم) ، في حين أن أودي أخف وزنًا بمقدار 1100 رطل (498 كجم)، هذا يعد فجوة كبيرة.

اودي R8 بقوة 1700 حصان في سباق تسارع ضد Tesla Model S Plaid

تتمتع السيارات الكهربائية بميزة واحدة عن تلك التي تعمل بالوقود وهي عزم الدوران الفوري، ومع ذلك لا تستطيع حتى تسلا إنتاج ما يكفي لدرء أودي، وكان السباق الأول قد انطلق من خط البداية مع خروج أودي قبل تسلا، حافظت أودي على تقدمها حيث لم تتمكن المركبة الكهربائية من سد الفجوة، متجاوزة خط النهاية بعدة أطوال للسيارات خلف R8حيث تتمتع R8بالكثير من القوة خلفها.

اودي R8 بقوة 1700 حصان في سباق تسارع ضد Tesla Model S Plaid

السباق الثاني مختلف حيث تمنح أودي تسلا السبق طولين لسيارتين، ولا يجعل السباق أكثر عدلاً، وتسد أودي هذه الفجوة فوراً بمجرد خروجها من الخط، متجاوزةً سيارة تسلا، ويبدو أن سائق Teslaيترك دواسة الوقود بمجرد مرور Audi، حيث لم تكن رحلة رائعة للسيارة الكهربائية، لكننا رأينا Tesla تهدم العديد من الماركات والموديلات الأخرى، لا يزال بإمكان السيارات التي تعمل بالغاز مفاجأة.