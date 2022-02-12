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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية البحرينية:إلحاق ضابط إسرائيلي بجيش المملكة ترتيبات متعلقة بتحالف يضم 34 دولة

البحرين
البحرين

قالت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، إن مهمة الضابط الإسرائيلي الملحق بالجيش البحريني تأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثرَ من أربع وثلاثين دولة.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثرَ من أربع وثلاثين دولة".

وتابعت: "مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت في الأيام الماضية إنه سيتم تعيين ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية في البحرين في الأسابيع المقبلة، وسيكون بمثابة ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس، الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة.

وكانت وسائل إعلام قالت: إن البحرين وإسرائيل عقدتا اتفاقًا على تمركز ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية بصفة دائمة في المنامة.

وبيَّنت أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن بيني جانتس للبحرين الأسبوع الماضي؛ حيث اتفق الوزير على ذلك خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وقائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر.

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، الأسبوع الماضي، في إطار جولة لم يعلن عنها مسبقًا.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت، قبل الزيارة بيوم: إن الوزير بيني جانتس سيوقع اتفاق تعاون أمني مع البحرين والتي قامت مع الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020.

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