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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمريكا تحذر من هجوم روسي وشيك ضد أوكرانيا.. واتصال هاتفي مرتقب بين بايدن وبوتين.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الخارجية البحرينية: إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي
الدعم الدولية: الانتخابات النيابية.. حق للبنانيين
الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا
البيت الأبيض: الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي
وسط مخاوف من غزو وشيك لأوكرانيا.. اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن السبت
أمريكا ترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا خلال أيام


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 2179 حالة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 2121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384158 حالة.

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واشنطن تحذر من غزو أوكرانيا خلال الأولمبياد.. واتصال متوقع بين بايدن وبوتين

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن وزارة الخارجية البحرينية قالت إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.

وأفادت "الوطن" بأن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أمس الجمعة أن الانتخابات النيابية "حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته" وهي "مسؤولية سيادية" يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها.

وقالت "القبس" إن هيئة الأركان المشتركة الأردنية تابعت مجريات العمليات النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية يوم الجمعة والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا.

دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه أوصى الموظفين غير الأساسيين العاملين في بعثته الدبلوماسية في كييف بمغادرة أوكرانيا للعمل عن بُعد خارج هذا البلد المهدد بغزو روسي.

وقالت "الأنباء" إن البيت الأبيض، أعلن أن الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح وشيكا، وأنه سيبدأ على الأغلب بهجوم جوي، مشيرًا إلى أن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بغزو واسع النطاق، وحثت جميع الأمريكيين على مغادرة هذا البلد في غضون 48 ساعة.

وأشارت "الوطن" إلى أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، سيتحدثان هاتفيًا، اليوم السبت.

وأفادت "القبس" بأن  مسؤول كبير في البنتاجون أكد أن الولايات المتحدة سترسل 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا ”خلال الأيام المقبلة“ من أجل ”طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي“، في وقت تخشى فيه واشنطن من غزو عسكري روسي لأوكرانيا.
 

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