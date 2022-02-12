عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيا أمس، الجمعة، بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة.

وشهد الحفل حضورا كبيرا من جمهور الهضبة الذي توافد بالآلاف قبل موعد الحفل بساعات.

صعد الهضبة للمسرح الساعة التاسعة إلا ربع على أغنية “يا أنا يا لأ” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره، منها “يا أنا يا لأ” و"إنت الحظ"، و"بحبه" و"يتعلموا" و"ده لو اتساب" و"وياه" و"قدام مرايتها".

وحرص عمرو دياب على تقديم ميدلي من أغانيه القديمة مثل و"إيه يعني، وصعبان عليا، ونندم، وهي عاملة إيه دلوقتي، وانت ياللي".

وأعلن عمرو دياب خلال الحفل عن مفاجأة حيث قال: “رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليا مع بعض حلو اوي”.

وقدم عمرو دياب مع الموزع نادر حمدي على البيانو مجموعة من الأغاني وهي "قصاد عيني" و"وحشتيني" "وماله" "وهيعيش يفتكرني" و"زي مانتي".

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