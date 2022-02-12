انتخابات رئاسة حزب الوفد 11 مارس.. إعلان كشوف المرشحين النهائية 22 فبراير..وبهاء أبو شقة الترشح رسميًا

انتخابات حزب الوفد

تشكيل لجنة الإشراف وبدراوى مقررا لها

أبو شقة: انتخابات رئاسة الوفد ستسير في شفافية مطلقة

بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات رئاسة الوفد 2022



دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد دعوة الهيئة الوفدية العادية للانعقاد أمس الجمعة فى الساعة التاسعة صباحا، لانتخاب رئيس الحزب ومناقشة التقرير السياسى والتقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات.

وتتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية، مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعاً للحزب لا ترد بأى حال للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارا من يوم «السبت» الموافق 12 فبراير 2022 يومياً، من الساعة الحادية عشرة صباحا ويستمر تقديم طلبات الترشيح مدة ستة أيام تنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17 فبراير 2022.

وأكد القرار أن حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، ويكون حضور الهيئة الوفدية قاصرا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.

كما أصدر «أبوشقة» قرارا بتشكيل لجنة الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس حزب الوفد، وتضم اللجنة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وأعضاء الهيئة العليا عيد هيكل والدكتور وجدى زين الدين والنائب محمد مدينة وعباس حزين وكاظم فاضل وأيمن محمد سيد.



تتلقى اللجنة الطعون والتظلمات يومى السبت 19 فبراير والأحد 20 فبراير، وتعلن الكشوف للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الثلاثاء 22 فبراير فى الساعة العاشرة صباحا.. وفيما يلى نص القرارين:

القرار الأول:

قرار رئيس الوفد

رقم (261) لسنة 2022

صادر بتاريخ 8/2/2022

المستشار بهاء الدين أبوشقة.. رئيس الوفد

بعـد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من النظام الأساسى والتى تتضمن «قيام رئيس الحزب بدعوة الهيئة الوفدية إلى اجتماع دورى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب، كما تناقش الهيئة الوفدية التقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات».

وعلى المادة الحادية عشرة بند (5) والذى ينص على أنه يجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع إذا ما اقتضت الظروف ذلك.

وعلى المادة الثانية عشرة والتى تنص على أن تكون دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد بالإعلان عن ذلك فى صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخرى قبل الانعقاد بأسبوعين على الأقل، على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح.

وعلى المادة التاسعة عشرة التى تنص على انتخاب رئيس الحزب لمدة أربع سنوات.

انتخابات رئاسة الوفد

قرر

مادة (1): دعوة الهيئة الوفدية العادية للانعقاد يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022 الساعة التاسعة صباحا، وذلك بمقر الحزب الرئيسى 1 ش بولس حنا - الدقى - الجيزة, وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

أولا: مناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب.

ثانيا: مناقشة التقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات

ثالثا: انتخاب رئيس الحزب.

مادة (2): تتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعا للحزب لا ترد بأى حال للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا ويستمر لمدة ستة أيام تنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17 فبراير 2022.

مادة (3): حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية.

مادة (4): يكون حضور الهيئة الوفدية قاصرا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.

مادة (5): يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر بجريدة الحزب.

رئيس الوفد

المستشار / بهاء الدين أبوشقة



القرار الثانى:

قرار رئيس الوفد

رقم (262) لسنة 2022

صادر بتاريخ 8/2/2022

المستشار بهاء الدين أبوشقة.. رئيس الوفد

بعـد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى.

قـــرر

مادة (1): تشكيل لجنة من السادة الآتى أسماؤهم بعد:

1 - فؤاد بدراوى (مقررا)

2 - عيد هيكل

3 - الدكتور وجدى زين الدين

4 - النائب محمد مدينة

5 - عباس حزين

6 - كاظم فاضل

7 - أيمن محمد سيد

مادة (2): تختص هذه اللجنة بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس الحزب بدءا من تلقى طلبات الترشيح ونظر الطعون والتظلمات والبت فيها وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والإشراف الكامل على عملية التصويت واتخاذ ما تراه من قرارات فى سبيل ذلك.

مادة (3): تجتمع اللجنة بناء على دعوة من مقررها ويجوز لها توزيع أعمالها على أعضائها وتفويضهم فى البت فيها، كما يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها بما يضمن انتخابات نموذجية تكون مضربا للأمثال كما اعتدنا فى حزب الوفد العريق.

مادة (4): تتلقى اللجنة طلبات الترشيح مصحوبة بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح مع سداد مبلغ مائة ألف جنيه تبرعا للحزب لا ترد بأى حال للإنفاق على العملية الانتخابية اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 ولمدة ستة أيام وتنتهى فى تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.

مادة (5): تتلقى اللجنة الطعون والتظلمات يومى السبت 19 فبراير والأحد 20 فبراير.

مادة (6): تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 تمام الساعة العاشرة صباحا.

مادة (7): يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

ومن جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن العملية الانتخابية لرئاسة حزب الوفد سوف تسير في شفافية مطلقة ونزاهة.

وأوضح رئيس الوفد أنه تأكيدا لديمقراطية الحزب التي التزم بها والتي تؤمن بالرأي والرأي الآخر فإن الباب مفتوح أمام كل من يرغب في الترشح لرئاسة الوفد.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الإشراف على العملية الانتخابية قد أسند منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة إلى لجنة مستقلة، برئاسة فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، لها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه من أي قرارات أو إجراءات دون تدخل من أحل إمعانا وتأكيدا للشفافية وتوثيقا لنزاهة الانتخابات.

وشدد رئيس الوفد على أنه لا صحة لما يردده البعض من إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، وأن ما أشيع بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، عملها اليوم "السبت"، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل.

و يستمر استقبال الراغبين في الترشح حتى نهاية الأسبوع.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا أمس اتخذت خلاله عدد من القرارات المنظمة للتقدم للترشح في الانتخابات.

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات انتخابات رئيس حزب الوفد.

وتضم اللجنة فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.

وتقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، اليوم السبت، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل.

وتلقى طلب الترشح من أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلا من: عباس حزين، سكرتير عام مساعد الحزب، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب، وذلك بحضور اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا وعدد من أعضاء الحزب.

واستمع أبو شقة لشرح اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 لآليات وضوابط تلقي الترشحات، وسدد مبلغ 100 ألف جنيه المقررة كمساهمة على سبيل التبرع في مصاريف إجراء العملية الانتخابية، ولا يجوز استردادها بأي حال بعد التبرع وفقًا للائحة.

وقال أبو شقة إن اللجنة لها كافة صلاحيات رئيس الحزب حتى إعلانها النتائج النهائية للانتخابات، حتى تكون هذه الانتخابات معبرة عن ثوابت ومبادئ حزب الوفد التي تمتد إلى ما يزيد عن مئة عام، خاصة أن اللجنة تضم قيادات وقيم وقادة من قيادات الحزب، وأن هدف الحزب الرئيسي هو الديمقراطية.

وطالب أبو شقة اللجنة المشرفة على الانتخابات بعدم الانصياع لأي أحد مهما كان حتى وإن كان رئيس الوفد، وأنه يوفر لهم كافة الضمانات دون التدخل من أحد، ومشيرا إلى أنه من يريد الاعتراض هناك مبادئ للمعارضة يجب اتباعها.

وشدد أبو شقة على ضرورة تقديم مشهد ديمقراطي يشهد له الجميع بتحقيق الديمقراطية بمفهومها الدستوري التي تشمل احترام الرأي والرأي الآخر، مشيرًا إلى أن الظروف التي تتم فيها انتخابات رئيس الحزب ليست بجديدة ولكنه يمر بها مع كل انتخابات رئاسة حزب تنتصر فيها إرادة الوفديين في النهائية .

ولفت أبو شقة إلى انتخابات رئاسة حزب الوفد في يوم ٢٨ مايو ٢٠١٠ التي دارت بين الدكتور السيد البدوي والدكتور محمود أباظة والتي صدرت مشهدًا نال إعجاب الجميع في الداخل والخارج، وفاز البدوي على رئيس الحزب آنذاك وتعانق الاثنان في مشهد رائع تغني به الجميع عندها، مسلّطاً الأضواء على أن حزب الوفد هو حزب الديمقراطية والحرية بمفهومها الحقيقي والدستوري وليس شعارات فقط.

وأكد أبو شقة أن الوفديين لهم صندوق مغلق يحمي صوتهم وأن الإشراف على الانتخابات سوف يكون كما تحدد اللجنة المشرفة سواء إشراف قضائي أو إشراف من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وحقوق الإنسان، وللمرشحين أيضًا رأي في هذا السياق من خلال عرضه على اللجنة.

وأضاف أبو شقة أنه يريد الإشراف على الانتخابات من شخصيات عامة يتم اختيارها من قبل اللجنة المشرفة بجانب الإشراف الذي يحدده اللجنة، وكل وفدي سوف يقول رأيه بمنتهى الشفافية أمام الصندوق من أجل مصلحة الوطن والمواطن والحزب.

وأوضح أبو شقة أنه لن يتحدث عن فترة رئاسته للحزب، وأن الوفديين هم من يتحدثون عنها لأنه لا يحب أن يزكي نفسه ولكن ما قدمه كان من أجل المصلحة العامة، وما حققه يلمسه الجميع على أرض الواقع.

وحول برنامجه الانتخابي، ذكر أبو شقة أن فكرة البرنامج تكون للأحزاب الجديدة ومنذ انتخابه في 2018 أجاب على هذا السؤال بأننا أمام برنامج قائم بالفعل منذ أكثر من مائة عام أرساه زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، يشيد به العالم حتى يومنا هذا، وعندما تم دراسة المائة عام الماضية أشاد الباحثون بأن حزب الوفد جزء رئيسي من الحركة الوطنية المصرية، لذلك فأننا ليس أمام برنامج جديد وإنما أترشح على نفس مبادئ وثوابت الوفد التي رسخها وأسسها الزعماء الثلاثة سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين.

وتابع أبو شقة أن ما تشهده مصر من بناء جمهورية جديدة يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي يؤكد أننا أمام رئيس وطني، ما يتطلب أن يتحمل الحزب مسئوليته في دعم هذا المشروع الوطني، موضحًا أن المعارضة الوطنية تطلب هذا، وليس معارضة من أجل المعارضة أو إظهار النفس أو تعمد الإساءة للآخرين، وإنما معارضة وطنية بناءة دون تصيد أخطاء.

واستطرد أبو شقة أنه عندما نكون أمام مشروعات قومية عملاقة تهم الوطن والمواطن في مجال الصحة وحياة كريمة والتعليم وغيرها في كافة المجالات فهذا يتطلب الوقوف لدعم ومساندة الدولة وإن وجد أخطاء سوف نتصدى لها وهذه هي مبادئ حزب الوفد، وقضية الوفد هي الديمقراطية والدستور طوال تاريخه، وما يحدث الآن من إنجازات على أرض الواقع تحقق مبادئ حزب الوفد على يد زعيم شعبي محب لوطنه، وشعبه.

وأكد أبو شقة دعمه للمشروع الوطني للرئيس السيسي، وأن يكون حزب الوفد لاعبا أساسيا على الساحة السياسة تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور ممثلا المعارضة الوطنية الشريفة بما يحقق الاستقرار السياسي، قائلًا: "من يريد أن ينتخبني فلينتخبني على هذا الأساس، ومن لا يريد فشكرًا له، على أن يلتزم الجميع بالديمقراطية وكفالة حرية الرأي والرأي الآخر والتي تعد من ثوابت الحزب".

وأشاد أبو شقة بشباب حزب الوفد الذي يفتخر به لقدرتهم على الاستيعاب وقراءة المشهد ووعيهم السياسي وحبهم لوطنهم وحزبهم، وأيضًا المرأة الوفدية التي لديها المواقف الوطنية التي يشهد به الجميع، لذلك فإنه يثق في وعي وثقافة الوفديين، وأن رأيهم سينتصر لمصلحة الوطن والحزب، مختتما حديثه بـ"تحيا مصر".

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، عملها اليوم السبت، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في المقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين، على أن تستمر في استقبال الراغبين في الترشح حتى نهاية الأسبوع.

وتضم اللجنة كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب ، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.