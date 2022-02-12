لما جبريل تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

شاركت الإعلامية لما جبريل، المذيعة في قناة إكسترا نيوز، متابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورًا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وظهرت لما جبريل بإطلالة جذابة، مرتدية توب أسود مكشوف وبنطال أسود ونسقت معه جاكيت أنيق، واعتمدت علي المكياج الناعم الذي أبرز جمالها ونالت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.



وأكدت المذيعة لما جبريل أن استمرارها فى شبكة CBC طوال السنوات الماضية كانت نتيجة شعورها بالارتياح فى التعامل مع القائمين على الإدارة، ومن جهة أخرى الرضا بالعمل فى مؤسسة لها قدر كبير من الاحترام لدى المشاهدين.



وقالت خلال ندوة بموقع “صدى البلد”: “رغم العروض المتوالية للعمل فى قنوات أخرى داخل وخارج مصر، إلا أن الفرصة التى منحتني إياها CBC كبيرة”.

وشددت على أن القناة توفر فرصا حقيقية للشباب فى تقديم أنفسهم بشكل مثالي، وهو ما لمسته خلال سنوات التعاون معهم، ولا تعطى للسن اعتبارات جوهرية طالما الأداء هو المقياس الحقيقي.