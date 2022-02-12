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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الصحة: لا توجد في قوائم الانتظار حالات مرضية طارئة

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عدم وجود حالات طارئة في قوائم الانتظار، قائلا: "لا يوجد في قوائم انتظار حالات طارئة وفى حالات انتظار ولكن وفق الانتظار المقبول طبيا، وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار مستدامة بأن لا يؤثر الاهتمام بكورونا على قوائم الانتظار".

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن متوسط الانتظار في المستشفيات يكون وفق الفترة المسموح بها طبيا، ورد على مزاعم وفاة الآلاف في انتظار العنايات المركزة قائلا: "لو في آلاف من الناس بتموت كان ده هيسجل يوميا".

وأقر الدكتور حسام عبد الغفار، بوجود مشاكل سببها آليات دخول العناية المركزة، مضيفا: "الدول تختلف فيها عدد الرعايات المركزة ومدة المكوث فيها والحضانات بالنسبة لعدد السكان ومتوسط سكان، والمريض عندنا يمكث من 10 إلى 12 يوم وفى ضغط شديد على ملف أسرة العناية ودي الملف اللي شغالين عليه حاليا".

 

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