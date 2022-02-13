اليوم.. محاكمة ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الأحد، محاكمة ربة منزل اشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها بسبب انفصالهما والارتباط بأخرى في دار السلام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة ان المتهمتين ر. ك، 32 سنة، ربة منزل، ر. ك ، وشهرتها نورا، 30 سنة، ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه أحمد خالد عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم علي قتله واعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة وما ان ايقنتا احكام سيطرتهن علي المجني عليه الا وقامت الاولي بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده والقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة فأمتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الاصاباتوالثابتة الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية علي مسرح الجريمة للشد من أذرها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولي دون أمرا من الحكام المختصين بأن احكمتاةإغلاق باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات بالاضافة إلى احراز الأولي وحيازة الثانية أداتين مادة معجلة للأشتعال وقداحة مما تستعملا في الاعتداء علي الاشخاص والاموال

وجاءت شهادة الشاهد الأول “ك. ع ” ، ٢٠ سنة، طالب، بأنه “يشهد أنه حال تواجده بمحل سكنه بالعقار الكائن به محل الواقعة فوجئ بطرق المتهمتين باب مسكنه مستغثين به لإخفائهن لديه وما أن رفض طلبهما ودفعهما خارج مسكنه وبإسترقاقه النظر من فتحة الباب إلا وأبصر النيران ممسكة بجسد المجني عليه”.