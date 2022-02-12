أخبار التوك شو|الحكومة تحذر من مخالفات البناء.. ووزير التعليم يقرر غرامة.. و«موسى» يشكر المعلق الإماراتي

خالد عبدالغفار: التأمين الصحي يشمل جميع المواطنين.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، منظومة التأمين الصحي الشامل مشروع قومي مصر ضخم.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "منظومة التأمين الصحي التي أطلقها الرئيس السيسي تشمل جميع المواطنين على أرض مصر ويغطي الأسرة بالكامل".

خلال أيام في الصيدليات.. الصحة تزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن المنظومة الصحية في مصر قوية جدا.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تم دعم المنظومة الصحية في آخر 7 سنوات بشكل كبير جدا من خلال عملية التطوير التي بدأت مع إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل".





خالد عبدالغفار: استطعنا السيطرة على الموجة الخامسة لـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إننا لم نصل لمرحلة التقليل من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مصر في الموجة الخامسة، واستطعنا السيطرة عليها من حيث الأعداد بشكل كبير".

الحكومة تحذر المُعتدين على الأراضي الزراعية : جريمة مخلة بالشرف وستفقد وظيفتك|فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أسهم بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة لكنها لم تختف ومازالت هناك تعديات بالرغم من تراجعها".

وزير التعليم : تحرك من الدولة لمنع زواج القاصرات وتشغيل الأطفال |فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم، إن الدولة ترغب في إدخال عدد أكبر من الأطفال في منظومة التعليم.

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" العقوبة المالية في التعديل التشريعي ترتبط بمن ينقطع عن التعليم وليس الغياب ".



طارق شوقي: غرامة الانقطاع عن التعليم تصل لـ ألف جنيه.. تفاصيل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هناك توجيه من الحكومة بترشيد الدعم الحكومي كي يذهب لمستحقيه ومنع ظواهر مؤذية في المجتمع مثل تشغيل الاطفال وزواج القاصرات والتسرب من التعليم .





أحمد موسى يشكر المعلق الإماراتي عامر عبد الله على الهواء..فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بفوزه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تحقيق الفوز على نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة.

ووجه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، التحية والتقدير لـ المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله الذي تغزل في مصر وشعبها والنادي الأهلي خلال تعليقه على مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .



برونزية المونديال.. أحمد موسى: مبروك يا أهلي ولو قابلنا تشيلسي كنا كسبناه|فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بفوزه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد تحقيق الفوز على نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ألف مبروك للنادي الأهلي ومبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة ".