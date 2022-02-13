شعراوى: توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعاً صناعياً فى 3 محافظات

باستثمارات 297 مليون جنيه..

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر دولة رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها، وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضٍ صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة.

وقال اللواء محمود شعراوى إنه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً إلى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوحيد جهات التعاون مع المستثمرين لسرعة تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم وإصدار تراخيص تشغيلها.



وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدان لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة، مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها، فضلاً عن الإسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بجميع الأراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات، لافتا إلى أنه تم مؤخراً توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه، وتعمل المشروعات فى مجالات الأعلاف الحيوانية وبلاط الإنترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات.

وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتقديم جميع التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وذكر اللواء شعراوى أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضى التى تم تخصيصها للأنشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الأنشطة المستهدفة منها بالأساس، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة، فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضى للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة.