أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11552 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 2017 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 13783 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4553 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2112 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 3132 نقطة.

