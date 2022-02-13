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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصر للطيران: اختيار تحالف ستار الأفضل عالميا يؤكد ثقة المسافرين حول العالم في شركاتها

صدى البلد

 قدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران التهنئة للرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي "جيفرى جو"  وجميع شركات الطيران ال٢٦ الأعضاء بالتحالف ومن بينها مصرللطيران لاختياره أفضل تحالف طيران للعام الرابع على التوالى في حفل توزيع جوائز النقل الجوي Air Transport Awards .

 

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين بأن فوز التحالف بهذه الجائزة يؤكد ثقة المسافرين حول العالم فى شركات التحالف كما يؤكد التزام الشركات  ومن بينها مصرللطيران بكافة المعايير الدولية في مجال النقل الجوي وتنفيذ متطلبات التحالف علي أكمل وجه بالرغم من التأثير الكبير لجائحة كورونا علي هذه صناعة الطيران .

 

 وقال أبو العينين إن مصر للطيران تعتز بعضويتها في تحالف ستار منذ عام ٢٠٠٨ الذي يضيف لمسافريها ميزات عديدة من بينها الوصول إلى ١٣٠٠ نقطة في ١٩٣ دولة حول العالم بالإضافة إلي الاستفادة من استراحات التحالف الموجودة في أهم المطارات العالمية وغيرها من فوائد السفر للعملاء.

 

 وصرح جيفري جو الرئيس التنفيذي لتحالف ستار  بأن الفوز المتكرر سنويا بجائزة النقل الجوي المرموقة يعد شهادة تعكس روح فريق عملنا الابتكارية والتزامنا المشترك في تحسين تجربة العملاء وتشجعنا هذه الجائزة لأن نخرج بشكل جماعي من أعمق أزمة واجهتها صناعتنا على الإطلاق ".

 

 ومن جانبه قال الدكتور كوستاس إياترو رئيس جوائز النقل الجوي إن منح الجائزة لتحالف ستار كأفضل تحالف عالمي للعام الرابع علي التوالي يأتى تأكيدا لالتزامه الراسخ بجعل السفر الجوي تجربة متميزة للعملاء على جميع المستويات والمراحل من خلال تبني خطط للإبتكار والاستدامة والعمل  على توفير خدمات رقمية مميزة وسهلة الاستخدام ومتطورة باستمرار  مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة .

 

وقد اختارت لجنة من خبراء صناعة الطيران تحالف ستار كأفضل تحالف تقديراً لمساهمته في مستقبل السفر الجوي والتميز والابتكار في صناعة الطيران المدني  وقد تم الإعلان عن الفائزين في 10 فبراير في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في " إيكالي " باليونان.

 جدير بالذكر  جوائز النقل الجوي تأسست في عام 2012 ، وهي الجوائز الدولية الوحيدة التي تمنح فى جميع الخدمات لصناعة النقل الجوي .

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