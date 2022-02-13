منع طائرة ركاب أوكرانية من دخول أجواء البلاد.. تفاصيل

اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الأوكرانية “SkyUp” كانت متوجهة إلى مطار كييف، إلى الهبوط في عاصمة مولدوفا، كيشينيوف، بعد أن منعها مؤجر غربي من دخول مجال أوكرانيا الجوي.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت الشركة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، إن الطرف الثاني في عقد التأجير التمويلي ("ليزينج")، وهو مقيم في إيرلندا، أبلغها أمس برفضه دخول الرحلة رقم PQ0902 (المتوجهة من جزر ماديرا البرتغالية إلى مطار بوريسبول قرب كييف) في مجال أوكرانيا الجوي.

وأضاف البيان أن صاحب الطائرة، على الرغم من جهود الشركة وإبداء الجهات الحكومية الأوكرانية استعدادها لمناقشة هذه المسألة مع المؤجر، رفض السماح للطائرة بدخول أجواء أوكرانيا، وذلك أثناء تنفيذ الطائرة هذه الرحلة.

وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت من التوصل إلى اتفاق أتاح للطائرة الهبوط في مطار كيشينيوف، وهو أقرب مطار دولي من حدود أوكرانيا، وتنظيم نقل الركاب إلى كييف بالتنسيق مع السفارة الأوكرانية في مولدوفا.

وجاء البيان في وقت أفاد فيه موقع “Strana.ua” الأوكراني بأن المجال الجوي للبلاد سيكون مغلقا عمليا أمام حركة الطيران اعتبارا من غد الاثنين بمبادرة من شركات التأمين الغربية بسبب المخاوف من تعرض كييف لغزو روسي وشيك، وهو ما نفته موسكو مرارا وتكرارا.