عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"دراجون أويل" تشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2022"

دراجون أويل
دراجون أويل

تشارك شركة "دراجون أويل" منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2022" والمقرر عقدها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 14 حتى 16 فبراير الحالي بمركز مصر الدولي للمعارض وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

 

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فمن المنتظر أن يشارك المهندس على راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة "دراجون أويل" بورقة عمل خلال المؤتمر والمعرض الذي يعقد هذا العام تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات اليوم من الطاقة" ويمثل المؤتمر نقطة انطلاق لحوار استراتيجي فعال لرسم خارطة طريق لقطاع البترول والغاز لتحقيق مستقبل مستدام، وفرصة مهمة لخبراء القطاع لتبادل الأفكار والرؤى لتحقيق نظام بيئي أكثر شمولية بما يراعي المعايير الاجتماعية واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ الراهنة.

الرئيس يفتتح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2022".. غدا

البترول تعلن عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس.. "الملا" لـ صدى البلد: مزايا عدة على القطاع من "إيجيبس" وحضور الرئيس يعكس اهتمامه

ويأتي المؤتمر والمعرض الدولي في توقيت حيوي لمناقشة التحديات والفرص الإستراتيجية التي تواجه قطاع الطاقة قبل انعقاد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ ومناقشة تأثيرات التحول في السياسات والتغير في ديناميكيات الطلب إضافة إلى التطور في إمكانات وتكنولوجيا خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام تقنيات مثل التقاط وتخزين الكربون وإنتاج الهيدروجين.

 

وقالت بدرية أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "دراجون أويل": "تعتبر مشاركتنا هذا العام هي ثالث حضور للشركة بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس ما يؤكد قوة التزامها تجاه تعزيز حضورها وتواجدها الراسخ في جمهورية مصر العربية".

 

وأضافت أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة نحو 40 شركة محلية وعالمية وعدة أجنحة دولية وحضور وزراء الطاقة والبترول من عدة دول ورؤساء ومسئولي العديد من المنظمات والمؤسسات البترولية العالمية مما يمثل فرصة جيدة لتبادل الآراء والخبرات الفنية والتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة في صناعة البترول والغاز العالمية وذلك من خلال الجلسات الفنية التي سيتم تنظيمها في إطار المؤتمر.

 

وذكرت أن "دراجون أويل" تستعد لاستكمال توسعها في السوق المصري خلال العام الحالي عبر الاستمرار في تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول وإصلاح الآبار لزيادة انتاج حقول بترول خليج السويس مستهدفة الوصول إلى معدلات إنتاج بين 65 إلى 70 ألف برميل يومياً مقابل متوسط 60 ألف برميل العام الماضي.

 

وأشارت إلى أن دراجون أويل تمكنت مؤخراً من تنفيذ خطط ابتكارية تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج في مصر لتصبح أول شركة تطبق هذه التقنيات واستحوذت "دراجون أويل" قبل عامين على أصول شركة "بي بي" البريطانية في امتياز خليج السويس الذي تتولى "جابكو" تنفيذ العمليات به وتمكنت الشركة من حفر أبار جديدة في مصر وكانت النتائج إيجابية جدا وتسعى الى رفع كميات الإنتاج اليومي هناك وتسمح ملاءتنا المالية بالقيام بمزيد من التوسعات والاستكشاف في عدة مناطق.

إيجيبس 2022 مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة البترول والثروة المعدنية وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

9 أحداث هامة تنتظر طلاب المدارس بعد عودة الدراسة في الترم الثاني

لسبب صادم.. أم تلقي بطفلها من الطابق العاشر مربوطًا بملاءة سرير|فيديو

4 لاعبين مطرودون من جنة كيروش.. هل يضم البرتغالي أحدًا منهم قبل مباراة السنغال

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

مذبحة أسرية بقنا.. شاب يقتل والده وزوجته ويصيب 3 آخرين بينهم والدته

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

ترشيحاتنا

واشنطن: لا يمكن التنبؤ بموعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

إزاى ده حصل.. أسماء جلال تكشف حقيقة زواجها

الأعلى للشئون الإسلامية: مصر قادرة على إنشاء مفوضية عالمية للتربية على قيم التسامح

مزق جسده بسبب الفلوس.. إحالة أوراق بوجي القليوبية لـ فضيلة المفتي

بسبب علاقة شاذة.. إعدام قاتل صديقه في القليوبية

هنا القاهرة.. بين الترفيهى والسياسي.. تعرف على تاريخ الإذاعة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز محير.. 3 أطفال يحتضنون بعضهم البعض داخل قبر منذ 5000 عام|شاهد

بالأحمر.. إيناس عزالدين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة |صور

نجلاء بدر: مشاركتى كعضو لجنة تحكيم فى الإسكندرية للفيلم القصير إضافة لى

شابة مسلمة تحصد 5 ميداليات ذهبية في أصعب لغة هندية.. من هي غزالة؟

فيديو

تسبب الوفاة.. حقيقة تداول أدوية مغشوشة في الصيدليات |فيديوجراف

الحقنة بـ 130 ألف جنيه.. تفاصيل مرض وعلاج حمو بيكا| فيديو

بعد 3 أشهر من الرعب.. شاهد| فواز قطيفان يعود لأسرته

بعد تشبيهها بطليقته مي حلمي.. خطيبة محمد رشاد الجديدة ترد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ