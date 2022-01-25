البترول تعلن عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس.. "الملا" لـ صدى البلد: مزايا عدة على القطاع من "إيجيبس" وحضور الرئيس يعكس اهتمامه

البترول تعلن عن مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول:

وزير البترول لـ «صدى البلد»: مزايا عدة على القطاع من "إيجيبس"

الملا: حضور الرئيس مؤتمر إيجيبس يعكس اهتمامه بقطاع البترول

وزير البترول يعلن عن مزايدات واتفاقيات جديدة بالقطاع





أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر مصر الدولي للبترول سيشهد تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكد ذلك اهتمام القيادة السياسية بقطاع البترول في مصر.

وأضاف "الملا" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس”، المؤتمر سيشهد تسويق الأنشطة البترولية بمصر بشكل كامل أمام الشركاء الأجانب والمحليين المتواجدين بالمؤتمر والمعرض الملحق به.

وأنه تم إضافة بعض النسخ النقاشية خلال الفعاليات الجديدة بالمؤتمر، منها جزء خاص بالشباب، وأيضا الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضاً سيتم تخصيص بعض الجلسات عن تحديات المناخ ووضع خطط واقتراحات في ذلك النطاق.

وأوضح الوزير أن تأجيل النسخة الماضية من المؤتمر، جاءت بسبب أزمة فيروس كورونا العام الماضي، وأن ذلك كان حرصاً على صحة الجميع.

جانب من المؤتمر

وزير البترول لصدى البلد

أكد المهندس طارق الملا، أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي يعتبر نافذة للشركات العالمية على قطاع البترول في مصر، وأن الاستفادة منه في غاية الأهمية، وأن حجم الإقبال والتزايد السنوي الشديد في حجم المشاركات الدولية من الشركات والعارضين والمتخصصين بالقطاع، تعكس ثقة الشركاء في قطاع البترول المصري ومدى جاذبيته للاستثمارات، وهي فوائد كبرى للمؤتمر والمعرض.

وأوضح الوزير أن المؤتمر كل عام يشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات، تعود بالنفع على القطاع، مشيراً إلى أن الشركاء لمسوا نجاحهم معنا ومن ثم يعظم ذلك دور المؤتمر والمعرض المصاحب له.

ورأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الإجتماع الثانى للجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى "إيجبس ٢٠٢٢" لمتابعة الاستعدادات النهائية للنسخة الخامسة من المؤتمر والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من ١٤ - ١٦ فبراير ٢٠٢٢ تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".

حضر الإجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية والتي تضم رؤساء شركات البترول المحلية والعالمية الراعية للمؤتمر ومسئولى شركة دى إم جى المنظمة للمؤتمر.

وأكد الملا، خلال الإجتماع، أن نجاح النسخ الماضية من المؤتمر وتزايد الاهتمام العالمى بفعالياته عاما بعد عام يعد نجاحا مشتركا لقطاع البترول وشركائه فى ظل منظومة تعاون وتكامل بين كافة أطراف صناعة البترول فى مصر.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة أكثر من ٤٠ شركة محلية وعالمية وعدة أجنحة دولية.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من وزراء الطاقة والبترول من عدة دول ورؤساء ومسئولى العديد من المنظمات والمؤسسات البترولية العالمية وسيتضمن موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية خاصة فى ظل الاستعدادات الجارية للقمة العالمية للمناخ COP27 لدعم وتعزيز جهود قطاع البترول لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة.

وأكد الوزير على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال فعاليات المؤتمر.

من جانبه أكد كريستوفر هدسون رئيس شركة دى آم جى أن الدورة الحالية للمؤتمر تأتى فى توقيت مهم تشهده صناعة البترول والغاز العالمية فى ظل تعافيها تدريجيا من آثار جائحة كورونا وعمليات إعادة تشكيل الأسواق وخطط الانتقال نحو الطاقات الخضراء، وأن المؤتمر سيتضمن حوارا استراتيجيا فى مجالات الطاقة وسيتناول العديد من النقاط التى تهم صناعة البترول العالمية.

وأشار هدسون إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض للعارضين الراغبين فى المشاركة فى عمليات تطوير قطاع الطاقة فى المنطقة.

جدير بالذكر ان المؤتمر هذا العام سيشهد مشاركة أمناء عموم منظمات أوبك وأوابك ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط بالإضافة إلى وزراء البترول والطاقة فى الأردن وجيبوتى واليمن والعراق وفلسطين وإسرائيل وقبرص والسنغال ونيجيريا وغينيا الاستوائية وعدد كبير من رؤساء شركات البترول العالمية والمحلية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد عقب اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر، الحرص على تنظيم الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول بنجاح كبير يفوق ما تحقق فى النسخة السابقة التى تم تنظيمها فى فبراير 2020 فى ظل الدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر رعاية وتشريفا بالحضور، ذلك الدعم الذى يمتد لصناعة البترول المصرية والتى حققت قصص نجاح تؤكد على أنها عنصر فاعل فى النمو العام والتنمية الاقتصادية التى تتحقق بمصر.

وأكد أن المؤتمر في دورته الحالية يناقش موضوعات جديدة تواكب الأحداث العالمية والتحول في مجال الطاقة الذى يتم العمل عليه حالياً بالتزامن مع استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ، حيث يخصص جلسات هامة لمناقشة الدور المصري والدور العالمى في اطار القمة المرتقبة على أرض مصر ومناقشة المبادرات والخطط التي سيتم طرحها.

وقال ان ذلك يأتي في إطار الحرص المصري على نجاح هذا الحدث العالمى والتوصل لمخرجات ناجحة ونتائج واقعية تساعد الدول على تحقيق الاستدامة، كما يتم تخصيص حلقات نقاشية لأول مرة عن الطاقات المتجددة والتوجه للهيدروجين كوقود نظيف بما يواكب التطور الحالي في عالم الطاقة.

واضاف أن المؤتمر سيشهد جلسات خاصة للشركات العالمية لعرض الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة التي تخدم الصناعة وكذلك موضوعات التمويل و النواحي المالية ، كما يمنح جوائزا لشباب الباحثين الذين يقدمون أوراقا بحثية متميزة وابتكارات فى مجالات الصناعة المختلفة ومجالات السلامة والتحول الرقمي خاصة أن قطاع البترول والغاز من القطاعات السباقة في التحول الرقمي ، فضلاً عن تخصيص يوم للمرأة في قطاع الطاقة وسبل تمكينها.