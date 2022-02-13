مقتل أحد مشجعي بالميراس بعد خسارة نهائي كأس العالم للأندية

خلال أعمال شغب في ساوباولو...

أعلنت الشرطة البرازيلية، عن مقتل مشجع بالرصاص، خلال أعمال شغب اندلعت، أمس السبت، بسبب اشتباكات بين جماهير بالميراس بعد خسارة فريقهم أمام تشيلسي الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية.

وتجمع آلاف المشجعين مساء أمس، لمشاهدة المباراة على شاشات كبيرة، خارج ملعب بالميراس في ساوباولو.

وقالت الشرطة البرازيلية، إن اشتباكات اندلعت بين المشجعين ما تسبب في أعمال شغب وقتل رجل بالرصاص.

وأوضحت الشرطة البرازيلية، أن الرجل الذي قتل، حارس في سجن خارج الخدمة.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود، وقال البيان إنه تم القبض على رجل واحد.

وسيتم تحليل الصور للتعرف على الآخرين المتورطين في أعمال الشغب.

وكان بالميراس يسعى للفوز بالبطولة لأول مرة والانضمام إلى منافسيه في الولاية كورنثيانز وسانتوس وساو باولو، الذين فازوا جميعا من قبل بلقب البطولة التي تلعب بين أبطال القارات.