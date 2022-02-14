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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورود وهدايا وعزومات.. كورنيش النيل بالمنيا مقصد العاشقين والمحبين في الفلانتين

كورنيش النيل بالمنيا
كورنيش النيل بالمنيا

تحول كورنيش النيل إلى ملتقى العشاق والمحبين احتفالا بعيد الحب " الفلانتين داي" حيث يحرص المتزوجون باصطحاب زوجاتهم وكذلك المخطبين وأفراد الأسر والعائلات للذهاب إلى كورنيش النيل بالمنيا للاحتفال بعيد الحب وسط الطبيعه الساحرة وشمس الشتاء الدافئه والاستمتاع بالمشاهدة الطبيعيه لنهر النيل وتقديم الهدايا لبعضهم البعض للتعبير عن الحب والتعاون والتفاهم بين المحبين وأفراد الأسر والعائلات.

كما يحرص المحبون علي شراء الهدايا والورد لمحبيهم وقضاء يوم جميل هادي بعيدا عن متاعب الحياة ولتجديد النشاط والحيوية بطاقة ايجابيه كبيرة لاستقبال الايام القادمه.

يقول محمود خالد وطارق على وهشام حسام شباب من المنيا نحرص دائما على الاحتفال بعيد الحب سنويا بصحبة احيانا من أفراد الأسرة والعائله على كورنيش النيل وفي هذا الجو الساحر ووسط جمال الطبيعه ونقضي يوما جميلا ممتعا لنعبر عن مدى حبنا لبعض والقدرة على الاستمرار باعتبار كل فرد في الأسرة سند لاخيه.

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كما نقوم بشراء الهدايا والورود ونقيم العزومات للاحتفال باليوم كما نشتري بعض قطع الجاتوة والتورته والحلويات ونعتبرة يوم سعيد بالنسبه لنا جميعا

وتضيف سلمي على وهاله فاروق ونيهال صلاح اننا نحرص على الاستماع بعيد الحب وسط الطبيعه الساحرة على الكورنيش كما نستمع بالوقت مع اشقائنا واقاربنا من أفراد العائلة والأسرة ونلتقط سويا بعض الصور التذكاريه خلال اليوم.


فكورنيش النيل تحول بعد التطوير إلى متنفس حضارى حقيقي يستوعب الأهالى واحتفالاتهم في جميع المناسبات السعيدة ويليق بهم من وكان من أهم أولويات المحافظة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها للاستمتاع بالكورنيش


فتحولي كورنيش النيل الي تحفه فنيه طبيعيه بطول 6 كيلو مترات ويضم مساحات خضراء وأشجار وعدة نافورات للمياه ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد مخصصة لمرتادى الكورنيش وأماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتيريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية ومنطقة تصوير، ومنطقة مخصصة للعائلات.


كما يوجد بالكورنيش نصب باسم محافظة المنيا أمام مبنى الديوان مباشرة ونصب تذكارى للتعاون الوثيق والتوأمة بين مدينة المنيا ومدينة هلدسهايم الألمانية وبه أيضا عدة كاميرات مراقبة للحفاظ على الكورنيش وجماله باعتبار أن كورنيش النيل ملك للجميع ويجب الحرص والحفاظ عليه وأن من بين الإجراءات الاحترازية والوقائية أيضا للحفاظ على الكورنيش عدم افتراش الأرض للحفاظ على الحشائش والورود والزهور  والحفاظ عليه واجب وطنى ومسؤولية مباشرة من المواطنين.

 

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المنيا كورنيش النيل طاقة وسط الطبيعة كورنيش الأيام القادمة شمس الشتاء الدافئة

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