زحام الجمهور حول دينا الشربيني عقب عرض مسرحيتها أحفاد ريا وسكينة بموسم الرياض

تفاجأت النجمة دينا الشربيني، بتجمهر أعداد ضخمة من الشعب السعودي حولها للترحيب بها وذلك عقب عرض مسرحيتها"أحفاد ريا وسكينة" بموسم الرياض، التي تم عرضها للمرة الأولى يوم 9 من شهر فبراير الحالي.



و أعربت دينا، عن سعادتها بتواجد عدد كبير من جمهورها خلال عرض المسرحية فحرصت على توجيه التحية لهم، ثم هبطت خصيصاً من على خشبة المسرح للتصوير معهم تقديراً لحضورهم و لتوثيق لحظات الحب و النجاح.

أبطال المسرحية :



وتشارك دينا الشربيني ، في المسرحية كل من ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.



جدير بالذكر أن الشربيني، تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الرمضاني الذي يجمعها بالممثل محمد رمضان، و المؤلف محمد فريد، والمخرج محمد ياسين.



و يُعرض للنجمة دينا الشربيني، داخل دور العرض السينمائية فيلم"حامل اللقب" وقد يشاركها البطولة الفنان هشام ماجد.