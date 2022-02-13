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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كرازاي يهاجم بايدن بسبب تحرك أمريكا لإنفاق الاحتياطيات الأفغانية على عائلات ضحايا 11 سبتمبر

حامد كرازاي
حامد كرازاي

وقع الرئيس الامريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يقسم 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني إلى 'ائتمان إنساني' بقيمة 3.5 مليار دولار ، وصندوق منفصل بقيمة 3.5 مليار دولار لدفع تعويضات لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. 

وانتقدت طالبان الولايات المتحدة بشأن القرار ، واصفة إياه بأنه 'عرض' للانحدار الإنساني والأخلاقي للولايات المتحدة.
 

قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إن الشعب الأفغاني هم أنفسهم ضحايا الإرهاب، ولا تملك الولايات المتحدة أي سلطة أخلاقية لإنفاق الأموال المجمدة للأمة الفقيرة لدفع تعويضات لضحايا 11 سبتمبر.


واضاف “هذه الأموال ليست ملكا لأية حكومة، تم جمع الكثير من هذه الأموال خلال فترة ولايتي في منصبي. لكن هذا ليس مال حكومتي” 

وقال كرزاي ، في مؤتمر صحفي الأحد ، 'ليست الحكومة التي جاءت بعدي للدكتور أشرف غني ، ولا الحكومة اليوم'.
 

واستطرد “هذه الأموال ملك لشعب أفغانستان، هذه ملكية للشعب الأفغاني، والشعب الأفغاني هو المالك الشرعي لهذه الممتلكات، وأطلب من الرئيس جو بايدن إعادة النظر في قراره وإعادة إجمالي الأصول والاحتياطيات الأفغانية إلى شعب أفغانستان ”.


واسترسل كرزاي ، الذي عينته الولايات المتحدة كرئيس لأفغانستان بعد غزوها عام 2001 وأعيد انتخابه مرتين قبل ترك منصبه في سبتمبر 2014 ، إن الأفغان ليسوا مسؤولين عن أحداث 11 سبتمبر. 

قال: 'لا أحد يعاقب الضحية'.

واضاف 'إن شعب أفغانستان يشارك الشعب الأمريكي آلامه ، ويشارك في ألم أسر وأحباء أولئك الذين لقوا حتفهم ، والذين فقدوا حياتهم في مأساة 11 سبتمبر ، ونحن نتعاطف معهم لكن الشعب الأفغاني بنفس القدر 

وشدد كرزاي على أن الضحايا مثل تلك العائلات التي فقدت أرواحها ... وحجب الأموال أو الاستيلاء على الأموال من الشعب الأفغاني باسمهم هو أمر غير عادل وغير عادل وعمل وحشي ضد الشعب الأفغاني.

وينص الأمر التنفيذي لإدارة بايدن بشأن الأموال الأفغانية في البنوك الأمريكية على تخصيص 3.5 مليار دولار من الأموال لمحكمة أمريكية لتحديد ما إذا كان يمكن استخدامها لدفع مطالبات عائلات ضحايا 11 سبتمبر. 

أما 'الثقة الإنسانية' الأخرى البالغة 3.5 مليار دولار ، والتي تهدف ظاهريًا إلى تقديم المساعدة الإنسانية لأفغانستان مع تجاوز طالبان 'والجهات الخبيثة الأخرى' ، فستتطلب أيضًا موافقة المحاكم الأمريكية قبل تسليمها إلى الدولة الفقيرة التي مزقتها الحرب.


وتحمل واشنطن حركة طالبان المسؤولية الجزئية عن حملة القاعدة الإرهابية ضد الأمريكيين لتوفيرها ملاذًا لابن لادن في أواخر التسعينيات. يزعم المسؤولون الأمريكيون أن بن لادن استخدم أفغانستان كقاعدة للعمليات أثناء تنسيق الهجمات على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في إفريقيا ، وتفجير سفينة حربية أمريكية في عام 2000 ، والهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 ، والتي قتل فيها ما يقرب من 3000 أمريكي من قبل 19. 

زيشتبه في قيام الخاطفين بالاستيلاء على طائرات ركاب تجارية ونقلها إلى مبان في نيويورك وواشنطن العاصمة. تؤكد طالبان حتى يومنا هذا أن الولايات المتحدة لم تقدم أبدًا دليلًا على دور بن لادن في 11 سبتمبر.

وتجمع العشرات من المتظاهرين يوم السبت بالقرب من مسجد Grand Id Gah في كابول ، متهمين الولايات المتحدة بـ 'القسوة' على مصادرتها لأموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة ، وطالبوا بتعويضات مالية عن الأفغان الذين قتلوا خلال 19 عامًا أو أكثر من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي- قادوا الحرب واحتلال بلادهم.


تعد أفغانستان واحدة من أفقر دول العالم ، حيث حذر تقرير حديث للأمم المتحدة من أن 98 في المائة من سكانها ليس لديهم ما يكفي من الطعام ، ارتفاعا من 81 في المائة قبل سقوط كابول في أيدي طالبان في أغسطس الماضي.

واشنطن البنك المركزي الولايات المتحدة جو بايدن الرئيس الأمريكي الرئيس الافغانى بن لادن هجمات 11 سبتمبر الرئيس جو بايدن

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