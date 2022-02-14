برلمانية: المجلس الصحي سيضع معايير وقواعد اختبارات مزاولة المهنة.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس الصحي المصري سيضع المعايير والقواعد التي على أساسها يتم اختبارات مزاولة المهنة للخريجين الجدد.

وأضافت "عبدالحليم"، خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "المجلس سيضح مواصفات للمؤسسات الطبية التي ستقوم بالتدريب وسيعتمد المتدربين، كما سيستمر في نظام المراقبة الدورية بصفة مستمرة".

وأشارت: "المجلس يضمن المواثيق المهنية لتحقيق ممارسة صحة آمنة في مصر، وهو ما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين".

وأوضحت: "المجلس سيساهم في تقديم خدمة صحية مميزة يكون كافة العاملين بها مدربين على أعلى مستوى، وحاصلين على شهادات معتمدة من مكان واحد، وهو ما سيقلل من تعدد الشهادات".