تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة تأسيس جماعة إرهابية في القانون

تعد ممارسة الإرهاب والعنف، أو دعمه بأي وسيلة من الوسائل الخطيرة المهددة لحياة الأبرياء والناس، لأنها تساهم في تدمير الممتلكات والثروات كما تفقد المجتمع الشعور بالأمن والأمان.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية وذلك بالحبس والغرامة.

حيث نص القانون في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.