الرجل الشرقي يفضل ست البيت أم العاملة.. أستاذ طب نفسي يجيب .. فيديو

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ، إن المرأة يفضل لها أن تجلس مع طفلها الـ5 سنوات الأولي من أنجابه ولا تنشغل عنه بسبب عملها وهذا من أجل نشأة طفل سوي.

وأضاف المهدي خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الزوج المصري والراجل الشرقي يفضلوا ست البيت ولا الست العاملة هذا يعود إلي ظروف الرجل ودخلة ، مؤكدا أن الزواج من امرأه تعمل أو لا يختلف من شخص لأخر .

واوضح المهدي ، أن عمل المرآه يجب أن يتم الاتفاق عليه منذ فترة الخطوبة ، مؤكدا أن هناك أزواج يحبون المرأة القوية المستقلة التي يعتمد عليها ولديها ثقافة عالية .