على خطى فيراري ولامبورجيني.. الفا روميو تخطط لإنتاج السيارات المحدودة | صور

تفتقر علامة Alfa Romeo حاليًا إلى سيارة رياضية حقيقية مع مع انتهاء عصر سيارة 4C، لكن رئيس العلامة التجارية Jean-Philippe Imparato يلمح إلى أن هذا قد يتغير في المستقبل، ويقترح بعض النماذج محدودة المدى قيد الدراسة.

قال رئيس الشركة الإيطالية لمجلة Autocar البريطانية المتخصصة في عالم السيارات والمحركات "في الوقت الحالي، أركز على خلق القيمة، وقوة التسعير، والقيمة المتبقية، ولكن في نفس الوقت، نحن نعمل على مشاريع محتملة لمرة واحدة وقليلة ولدينا الكثير من الأفكار". وأشار إلى أن Duetto و Tipo 33هما مصدر إلهام محتمل.

أضاف "لا يمكنني تقديم أي شيء ملموس في الوقت الحالي ، لكن يمكنني أن أخبرك أنني لا أنسى ماضينا وشغفنا أنا أركز على العمل، ويجب أن تكون لدينا الأولويات الصحيحة في الجدول ولكن في نفس الوقت نعمل بالتوازي على هذه المشاريع ".

تضمنت خطة منتجات Alfa Romeo اعتبارًا من 2018 تقديم GTVو 8 Cبحلول عام 2022 ومع ذلك ألغت شركة صناعة السيارات نماذج الأداء هذه بعد اندماج FCA و PSAفي Stellantis.

GTV كان يمكن أن يكون كوبيه أنيق يقال أنها ستستخدم نسخة هجينة من محرك V6سعة 2.9 لتر مزدوج التوربو بقوة تزيد عن 600 حصان (447 كيلو وات)، حيث كانت هناك شائعات عن متغير قابل للتحويل ينضم في النهاية إلى التشكيلة.

كان من الممكن أن تكون سيارة 8C سيارة خارقة تستخدم هيكل أحادي من ألياف الكربون، وكان من الممكن أن يدور محرك كهربائي المحور الأمامي، على أن يكون هناك محرك توربو مزدوج في المنتصف خلف السائق، وكان من المفترض أن يكون الناتج الإجمالي أكثر من 700 حصان (522 كيلو واط) وربما يصل إلى 800 حصان (597 كيلو واط).

تضمنت خطة المنتج أيضًا بديلاً لـ Giulietta وكروس أوفر للفتحة فوق Stelvio، حيث كان من المفترض أن يصل كلاهما بحلول عام 2022، ولم يتم طرح أي منهما في السوق بالفعل.