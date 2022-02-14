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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 29 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالشيخ جراح

صدى البلد

أصيب 29 فلسطينيا، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان صحفي، إن من بين الإصابات طفل و3 مسعفين ومتضامنان أجنبيان، مشيرة إلى أن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت التي تسببت بحروق، واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، مُشيرة إلى أن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.


وواصلت قوات الاحتلال مساء أمس الأحد، اعتداءاتها في حي الشيخ جراح، وأغلقت مدخله الغربي بالسواتر الحديدية، وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم وأخلت محيطه للمستوطنين ولعضو الكنسيت المتطرف إيتمار بن جفير، واعتدت على الأهالي والمتضامنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، واعتقلت 7 منهم.


ووصل عدد المعتقلين في الحي منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم إلى 13 معتقلا.


ويشهد الحي انتشارا مكثفا للمستوطنين الذين اعتدوا على مواطنة لاستفزاز الأهالي تحت أنظار قوات الاحتلال وعلى سمعها التي سارعت إلى إغلاق مداخل الحي لتسهيل اقتحام المستوطنين وتنظيم مسيرتهم الاستفزازية فيه، بينما أطلقت قنابل الصوت تجاه الأهالي ومنعت المتضامنين من الهتاف.


واعتدى مستوطنون يتبعون المتطرف بن جفير على أعضاء كنيست من القائمة المشتركة، وصلوا إلى الحي للتضامن مع أهله.


واحتشد أهالي الحيّ للتصدي والدفاع عن منازلهم من محاولات المستوطنين الاستفزازية، واندلعت مواجهات بينهم وبين المستوطنين وقوات الاحتلال.
 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اخبار القدس

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