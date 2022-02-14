قفشة يشارك جمهوره بصور له من مباراة الأهلي والهلال السعودي.. شاهد

نشر محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، عدة صور له من مبارة الأهلي والهلال السعودي التي انتهت برباعية نظيفة لصالح الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع “‘إنستجرام”.

علق قفشة على الصور بوضع إيموشن النسر وقلب.

ويغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.



وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.