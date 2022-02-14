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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم.. أمطار على هذه المناطق واستمرار الصقيع والبرودة ليلا

الطقس
الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وبحسب بيان للهيئة، من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وتكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا على فترات متقطعة.

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و بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 


وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
الإسكندرية 18 11
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 20 10
بلطيم 19 11
مطروح 18 11
السلوم 18 10
سيوة 18 06
بورسعيد 18 11
دمياط 18 11
الزقازيق 20 10
المنصورة 20 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 23 11
نخل 19 00
نويبع 22 16
طابا 20 14
كاترين 15 02
الطور 21 10
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 13
مرسى علم 22 12
الفيوم 21 05
بني سويف 21 07
المنيا 21 07
أسيوط 21 06
سوهاج 22 06
قنا 26 09
الأقصر 27 09
أسوان 27 10
إدفو 26 10
أبوسمبل 23 12
الوادي الجديد 24 08
شلاتين 25 12
أبو رماد 25 13
حلايب 22 12
رأس حدربة 22 12

طقس القاهرة الكبرى شبورة مائية خبراء هيئة الأرصاد الجوية سقوط امطار درجات الحرارة

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