بكيزة هانم| سهير البابلي تبرأت من فيلم جريء لها.. والشعراوي أعادها للفن بعد 9 سنوات من الاعتزال

يحل اليوم الأثنين 14 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سهير البابلي ، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1935، ورحلت عن عالمنا في 21 نوفمبر عام 2021، عن عمر يناهز 84 عامًا.



حياة سهير البابلي

ولدت الفنانة سهير البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، يوم 14 فبراير 1935، واسمها الحقيقي سهير حلمي إبراهيم البابلي، ظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه.



زيجات سهير البابلي

الفنانة سهير البابلي تزوجت 5 مرات الأولى كانت من محمود الناقوري والد ابنتها نيفين وهو من أصل تركى.

أما الزوج الثاني في حياة الفنانة سهير البابلي ،فهو الملحن منير مراد منير شقيق الفنانة ليلى مراد ، وقد كشفت “ البابلي انها أحبت ” منير " بسبب شقيقته ، وقد أعتنق الإسلام من أجل الزواج منها ، حيث أنه كان يعتنق الديانة اليهودية.

إما الزوج الثالث فقد كان رجل الأعمال أشرف السرجاني، والرابع رجل الأعمال محمود غنيم ، ثم تزوجت الفنانة سهير البابلي من الفنان أحمد خليل ، وقد بدأت قصة الحب بينهم خلال تعاونهما في عمل فنى .

زواج الفنان أحمد خليل من الفنانة سهير البابلي لم يستمر طويلاً حيث أستمر لعامين فقط ، وقد كشف أحمد خليل ان سبب الانفصال يعود الى عدم قدرته على تحمل ان نجومية زوجته تكون أكبر منه.

سهير البابلي

مسيرة سهير البابلي

سهير البابلي تربعت على عرش النجومية خاصة في المسرح المصري ، فقد كانت سهير البابلي لسنوات طويلة هي الأهم وسط الفنانات على خشبة المسرح ، إذ كانت تحقق مسرحياتها إيرادات مرتفعة ، ويوضع على شباك التذاكر لافتة “ كاملة العدد ” .

وقدمت سهير البابلي في المسرح مسرحية (شمشون وجليلة) ومسرحية (سليمان الحلبي)، ولمعت في مسرحيات (مدرسة المشاغبين)،)، و(نرجس)، و(ريا وسكينة)، و(على الرصيف)، و(نص أنا ونص أنت)، و(الدخول بالملابس الرسمية)، و(عطية الإرهابية).

وفي التليفزيون لمعت سهير البابلي في مسلسل (بكيزة وزغلول)، وتطورت مع السنوات في دور البطولة، قدمت أيضًا العديد من الأفلام السينمائية أمثال ليلة عسل.

سهير البابلي

اعتزال سهير البابلي

أثناء عرض مسرحية "عطية الإرهابية" قررت سهير البابلي اعتزال الفن وارتداء الحجاب في مفاجأة لجمهورها، وبعد أن تركت المسرحية قرر المخرج ​جلال الشرقاوي أن يستعين بإبنته عبير الشرقاوي لكي تمثل الدور إنقاذًا للموقف.

وقالت سهير البابلي وقتها إنها عندما قررت الإعتزال شعرت بأنها خافت من لقاء الله وأرادت ارضاءه، وكانت ابنتها قد ارتدت الحجاب وكانت تحرص على دراسة وحفظ القرآن فقررت سهير ارتداءه عام 1997، وتردد أن السبب في ذلك هو لقاءاتها بالشيخ الشعراوي والدكتور مصطفى محمود اللذين كانت تحرص على زيارتهما مع مجموعة من الفنانات ولكن بعد الاعتزال بعد سنوات طويلة، عادت سهير لتقدم بعض المسلسلات لكن بالحجاب فكان أول عمل عادت به هو مسلسل "قلب حبيبة".

وعن عودتها بعد تسع سنوات من الإعتزال قال لها الشعراوي وقتها "وماله لو مثلتي وإنتي بالزي ده، وتوصلي رسالة مفيدة وهادفة للناس، الناس بتشوف التليفزيون أكتر مابتروح الجامع، وممكن تسمع منك أكتر ما تسمع مني".

سهير البابلي

سهير البابلي تتبرأ من فيلم لها

قالت الراحلة سهير البابلي، إنها لم تقم بعمل فاضح أو خارج خلال مشوارها الفني، معقبة: "بوس وحضن إيه .. ده كلام فارغ فعلاً".

وأضافت سهير البابلي في آخر ظهور لها والذي كان مع الإعلامي وائل الابراشي، أنها تتبرأ من أحد أفلامها الجريئة والمشاهد المثيرة فيه وهو فيلم "العاطفة والجسد"، معقبة: "ندمانة على الفيلم ده، لأني كنت لسة صغيرة كمان وجديدة".

وأشارت سهير البابلي إلى لقائها مع الشيخ الشعراوي، قائلة: "انسان جميل وواقعي .. ومقاليش اعتزلي عن التمثيل، أو الفن وحش، ولكن قالي اختاري الأدوار الكويسة واللي فيها كلام كويس".

وتابعت القناة الراحلة قائلة: "الشيخ الشعراوي راجل عقلاني ودارس"، محذرة الفنانات من الوقوع في الحرام.

ونوهت سهير البابلي أن ابنتها هي السبب في ارتدائها للحجاب.

سهير البابلي مع محمد فؤاد

ظهر الفنان محمد فؤاد فى أحد البرامج التليفزيونية، ليسرد عددا من المواقف، منها مواقف جمعته بالفنانة سهير البابلى فى أول عمل سينمائى له، حيث كان من المفترض أن يقدم معها مشهدا إلا أنه شعر بالرهبة تجاهها بسبب صرامتها، وقرر عدم تصوير المشهد والصعود إلى غرفته، ولكنها تفهمت الأمر، وحاولت أن تزيل الفجوة بينهما، عن طريق سبه على سبيل الدعابة.

موقف سهير البابلي مع عبد الحليم حافظ

كشفت الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي - في لقاء نادر لها مع الإعلامي مفيد فوزي - عن موقف محرج تعرضت له مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، خلال لقاء جمعهما بزوجها الراحل منير مراد.

قالت سهير البابلي أنها ذهبت لمقابلة عبد الحليم حافظ في مكتبه، وكان معها زوجها السابق (الفنان الراحل منير مراد)، وبعد نزولها للشارع وجدت معجب يرسل لها سلاما على بعد فظنت أنه لها فأرسلت له هي الأخرى سلاما، وعلقت: «عبد الحليم في اللحظة دي كان ورايا».

وأضافت سهير البابلي: «منير قالي السلام ده لعبد الحليم، فقولتله انا هقف على الرصيف التاني ونشوف السلامات دي لمين»، مشيرة إلى أنها بمجرد أن ذهبت الرصيف المقابل وجدت المارة كلهم يطوقون العندليب الأسمر وهي تقف بمفردها.

سهير البابلي مع عبد الحليم حافظ

سهير البابلي والأخوان

قال الداعية الإسلامي الدكتور رضا طعيمة - زوج ابنة سهير البابلي - إن الفنانة الراحلة حرصت على عدم تسطيح عقل المشاهد المصري وتقديم التفاهات له، من خلال مناقشة قضاياه والوقوف أمام الفاسدين مهما على شأن الفاسد، وكانت دائما تثقف المواطن المصري وتوعيه بكيفيه الحفاظ على مجتمعه وأهل بيته، وهي أخذت فنها وخدمت به وطنها.

وأضاف رضا طعيمة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن سهير البابلي هي الوحيدة التي تم ترجمة مسرحياتها إلى 18 لغة على مستوى العالم منها الهند والصين وأمريكا وأوروبا وآسيا، فهي مثل شكسبير ناقشت قضايا الانسان، وتابع: «انتمائها وولائها حينما قامت نكسة 25 يناير وقفت مع بلادها ضد الإخوان ووقفت مع الرئيس السيسي قلبا وقالبا وكانت حريصة على أن تكون بلدها في أمن وأمان».

وتابع رضا طعيمة، قائلا: «سهير البابلي طلعت وقالت للرئيس السيسي كمل مشوارك أنا عمري ما شكرت في رئيس جمهورية إنما أنا بشكر فيك وتسلم البطن اللي جابتك واحنا معاك وفي ضهرك»، مؤكدا أنها كانت تؤمن بأن الرئيس السيسي هو هدية من الله لمصر.

اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

قال الداعية الإسلامي الدكتور رضا طعيمة - زوج ابنة سهير البابلي - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان الراحلة وقت مرضها وتعرضها للغيبوبة، كانوا يقرأون أمامها القرآن الكريم وبردة المديح النبوي للإمام البصيري، فكانت تفرح ووجهها ينير.

وفاة سهير البابلي

توفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي مساء يوم الأحد 21 نوفمبر، عن عمر يناهز ٨٤ عاما، عقب تدهور حالتها الصحية وتعرضها لوعكة صحية إثر إصابتها بغيبوبة سكر.

وأقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة الراحلة سهير البابلي، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني علي الحضور داخل المسجد لتأدية صلاة الجنازة وكان منهم: الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد سلامة، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة رجاء حسين.