عشان أخو ليلى.. سهير البابلى تروي قصة زواجها من منير مراد.. نوستالجيا

حلت الفنانة سهير البابلي، فى حوار سابق مع برنامج “العاشرة مساء” عبر فضائية “دريم”، تحدثت فيه عن علاقتها بعبد الحليم وتروى تفاصيل تحدى الشهرة بينهما.



وقالت الفنانة سهير البابلى، إنها لم تنس عبد الحليم حافظ أبدا، وكان صديقا لها، وينادينها سوسكا.

وأضافت سهير البابلي: “كنا بنشوف زمان مين اللي أشهر مابينا فا كل واحد راح على رصيف، وكلهم راحوا ناحيته علشان يتصوروا، وضحكت علشان كنت عارفة، وكان جميل فى أخلاقه وضحكته”.

وتابعت أن زوجها منير مراد قام بعمل الكثير من الأغاني المهمة للفنانة شادية، لافتة أنه كان زواج حب، قائلة: “أنا حبيته الأول علشان أخو ليلي مراد وبعدين هو حبني”، حيث أنه أسلم من أجل أن يتزوجني.

وأشارت إلى أنها قامت بالغناء مع شادية، مضيفة: “قولت ربنا يستر وشادية هي اللي شجعتني، وأنا كنت دارسة موسيقي، وكنت خايفة علشان صوتي جمبها".

ورحلت عن عالمنا الفنانة، سهير البابلي عن عمر يناهز 84 عاما، عقب تدهور حالتها الصحية و تعرضها لوعكة صحية.

وولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي، في 14 فبراير 1937، في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وبدت علي سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.