سعد إبراهيم: قطاع البترول يشارك بـ27% من الناتج القومي

قال المستشار سعد إبراهيم المستشار الفني لشعبة المواد البترولية، إن الإنجازات فى قطاع البترول كبيرة جدًا خلال الفترة الماضية، و الهدف منها توفير المنتجات البترولية لجميع المواطنين، ولا يحدث عجز فى أى نوع من أنواع مشتقات البترول.



وأضاف المستشار الفني لشعبة المواد البترولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن قطاع البترول يشارك بـ 27% فى الناتج القومي، فى أى 100 جنيه تنفق على قطاع الصحة أو التعليم أو أى قطاع يشارك البترول بنسبة 27 جنيه منها.



ولفت إلى أنه خلال الـ 7 سنوات الماضية تم توقيع 99 اتفاقية بترولية، وأكد أنه فى 2019 تم اكتشاف حقل ظهر، وهو الأضخم، و خلال السنوات الماضية و تم الوصول لـ الاكتفاء الذاتي من الغاز، موضحًا أن ذلك كان فى سبتمبر 2018.



وأشار إلى أن الدولة تمكنت من توصيل الغاز لـ 8 ملايين وحدة سكنية خلال الـ 7 سنوات الماضية، و اليوم ننتج مليار قدم مكعب فى اليوم غاز طبيعي.



