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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتظروا الأصعب بلبنان.. سعد الحريري لكتلة المستقبل: ترشحوا بعيدا عني

سعد الحريري
سعد الحريري

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، موقفه من تعليق المشاركة في الحياة السياسية.

وحسب صحيفة "الاخبار" اللبنانية، استقبل الحريري أمس، زوارا قبل أن يستدعي نواب كتلته من تيار المستقبل للقاء في بيت الوسط، لم يطل أكثر من نصف ساعة.

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واستهل حديثه معهم بأن قراره مقاطعة الانتخابات لم يتغير ولم يطرأ ما يستدعي التراجع عنه، مؤكدا أن الوضع صعب جداً، ولا ينصح أحدًا بخوض الانتخابات.

وأوضح أنه "إذا قرر أحدهم الترشح في الانتخابات، فليفعل ذلك باسمه الشخصي وعلى مسؤوليته الشخصية، ولا يتوقع أحد أن يصدر منه أي موقف داعم، لا سياسيا ولا تنظيميا ولا ماليا".

وأكد أنه متمسك بكل كلمة قالها في بيان «الاعتزال»، مشددا على أن لا عودة عن قراره بتعليق العمل السياسي والعزوف عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وشدد على أن لبنان لا يمكن أن يُحكَم في ظل الظروف التي يمر بها حاليًا" وهناك أيام صعبة تنتظره".

وأضاف" لم أستدعكم لأمنع أحداً من فعل ما يريد. هذا الاجتماع هو للتأكيد على أنني لا أجبِر أحداً على شيء، لكن أرفض أن تخوضوا أيّ استحقاق باسم تيار المستقبل أو باسم سعد الحريري».

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات النيابية التي من المقرر عقدها في 15 مايو المقبل، مع انتشار الغضب على نطاق واسع بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة. 

لبنان الحريري سعد الحريرى المستقبل الانتخابات النيابية

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