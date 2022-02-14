الملا عن قمة المناخ: صوت أفريقيا يخرج من مصر

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر المناخ سيعقد في شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، وأنه من الضرورة النظر لـ افريقيا، ووجود تمويل و توطين التكنولوجيا للاستفادة من هذه القمة كـ قارة موحدة.

وأضاف وزير البترول خلال، كلمته أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال المؤتمر سيتم مراعاة أن تكون القرارات موضوعية وقابلة للتنفيذ، ويكون هناك مدة زمنية.

ولفت إلى أن صوت أفريقيا سيكون خارجا من مصر، وسنستمر بعد ذلك بعد أن يكون المؤتمر بعد ذلك في الإمارات.

وأشار إلى حماية الكرة الأرضية، أمر هام ولتوفير حياة لـ الأجيال المقبلة.