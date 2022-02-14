محمد وازن: انتهاء معظم أعمال مبادرة حياة كريمة في الجيزة.. فيديو

واصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعمالها في محافظة الجيزة بمركزي الصف واطفيح، وأجرت قناة DMC لقاء مع منسق مركزي الصف وأطفيح محمد وازن من داخل قرية الشوبك الشرقي بالصف لمتابعة آخر تطورات وإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الجيزة.

وتحدث وازن عن إنجازات المبادرة حيث انتهى العمل من المجمع الخدمي المكون من دور أرضي وطابقين ويشمل العديد من الخدمات مثل مكتب بريدي، وتموين، وسجل مدني، وشهر عقاري، وتضامن اجتماعي ووحدة محلية، ومجلس محلي.

وأكد محمد وازن على الانتهاء من تنفيذ مجمع خدمات زراعية يضم مجمع الألبان، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية، حيث المستهدف هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وخدمة أهالي المنطقة العاملين في الفلاحة، إلى جانب إنشاء مجمع خدمات طبية، موضحًا أن تلك المشروعات تتم من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، حيث سيستفيد قرابة 120 ألف مواطن من قرية الشوبك الشرقي والشرفاء وعرب ساعد وغيرها من تلك الخدمات المقدمة داخل الشوبك الشرقي بالصف.

ولفت وازن إلى أن المبادرة سوف تدفع حياة المواطنين في الشوبك الشرقي وغيرها من قرى الجيزة قدما، بسبب حرصها على تقديم كافة الخدمات من أجل تطوير الريف المصري وفقا للخطة التي يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.