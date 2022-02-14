بوتشيتينو: مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان نهائي مبكر.. ونيمار سيلعب غدًا

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المباراة التي ستجمعه بريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا غدا.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"الفريق في حالة جيدة للغاية، وجميع اللاعبين يرغبون في المساهمة في نجاح الفريق، أي مشروع أنخرط فيه بكل جوارحي. وأنقل ذلك إلى الجهاز الفني واللاعبين."

وأضاف:"ليو ميسي في حالة جيدة ويريد اللعب حقًا.. إنها مباراة مهمة لموهبته، يجب عليك احترام ريال مدريد، إنه فريق رائع.. إذا نظرنا إلى الوراء، فإنهم فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ولديهم القوة العقلية للفوز، نحن نحترم مدريد ، مدريد في دوري الابطال يتحدث عن نفسه ، ليس مسألة لاعبين أو مدربين بل قوّة لهيكل مدريد ، لايوجد فريق مرشح للفوز غداً، كلا الفريقين لديهما فرص متساوية للفوز ، وهذا نهائي مبكر."

وزاد:" إدريسا جاي وديالو غير قادرين على بدء مباراة الغد.. لقد مضوا شهرا دون التواجد في النادي، وذهبوا إلى نهائي كأس أفريقيا للأمم، لدينا عدة لاعبين، ولدينا مجموعة موهوبة، وكان قرارنا أنهم لن يبدأون المباراة."

وعن موقف نيمار من المشاركة، قال:"قراري سيكون حول امكانية مشاركته لـ 90 دقيقة أو أقل ، لن أقول أي شيء في الوقت الحالي ستشاهدون ذلك غداً."

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.