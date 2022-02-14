عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوتشيتينو: مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان نهائي مبكر.. ونيمار سيلعب غدًا

بوتشيتينو
بوتشيتينو

تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن المباراة التي ستجمعه بريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا غدا.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"الفريق في حالة جيدة للغاية، وجميع اللاعبين يرغبون في المساهمة في نجاح الفريق، أي مشروع أنخرط فيه بكل جوارحي. وأنقل ذلك إلى الجهاز الفني واللاعبين."

وأضاف:"ليو ميسي في حالة جيدة ويريد اللعب حقًا.. إنها مباراة مهمة لموهبته، يجب عليك احترام ريال مدريد، إنه فريق رائع.. إذا نظرنا إلى الوراء، فإنهم فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ولديهم القوة العقلية للفوز،  نحن نحترم مدريد ، مدريد في دوري الابطال يتحدث عن نفسه ، ليس مسألة لاعبين أو مدربين بل قوّة لهيكل مدريد ، لايوجد فريق مرشح للفوز غداً، كلا الفريقين لديهما فرص متساوية للفوز ، وهذا نهائي مبكر." 

وزاد:" إدريسا جاي وديالو غير قادرين على بدء مباراة الغد.. لقد مضوا شهرا دون التواجد في النادي، وذهبوا إلى نهائي كأس أفريقيا للأمم، لدينا عدة لاعبين، ولدينا مجموعة موهوبة، وكان قرارنا أنهم لن يبدأون المباراة."

وعن موقف نيمار من المشاركة، قال:"قراري سيكون حول امكانية مشاركته لـ 90 دقيقة أو أقل ، لن أقول أي شيء في الوقت الحالي ستشاهدون ذلك غداً."

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره ريال مدريد غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان دوري ابطال أوروبا ريال مدريد بوتشيتينو نيمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين..وعيار 21 يصل لمستويات غير متوقعة

مصرع شاب وفتاة وإصابة صديقتها في حادث مروع بطريق جمصة - المنصورة

إعادة المباراة وإيقاف لاعبين.. قرارات عاجلة من الفيفا بشأن أحداث مواجهة البرازيل والأرجنتين

وجهته المقبلة أوروبا .. شوبير يؤكد رحيل نجم كبير عن الأهلي

بعد وفاة أم القاتل.. ارتفاع ضحايا "مذبحة دشنا" لـ3 قتلى و 3 مصابين

الطب الشرعي يحسم الجدل حول جثمان الفنان علاء ولي الدين

مفاجأة جديدة حول عدم تحلل جثمان علاء ولي بعد 19عاما من وفاته

بعد تصديق السيسي.. 3 أهداف لمشروع قانون المالية الموحد

موضوعات متعلقة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن غياب سيرجيو راموس أمام ريال مدريد

أقبل كل شيء.. جوارديولا: نجمنا غير متاح لـ مباراة سبورتنج لشبونة غدًا

عامر عبد الله: حب الأهلاوية لفريقهم غير طبيعي.. والأحمر يُقدم أداءً يضاهي الأندية العالمية

ستيرلنج يقود مانشستر سيتي لاكتساح نورويتش برباعية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يهزم "صمود" بالميراس ويتُوج بطلًا لمونديال الأندية

أوقات إضافية.. تشيلسي يتعادل مع بالميراس 1-1 في نهائي مونديال الأندية

الشوط الأول.. تشيلسي يتعادل مع بالميراس سلبيًا في نهائي مونديال الأندية

العارضة تفرض التعادل على ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

فرنسا.. الداخلية تفتح تحقيقا بعد مقتل 7 أشخاص في انفجار مروع

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش ومصر المقاصة بالدوري

ما حكم إخراج زكاة المال لشنط رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب

التعليم تبحث تحويل المدارس الألمانية لـ دولية ذات طبيعة خاصة

السماح بالسفر للجميع.. الكويت تعلن إلغاء معظم قيود كورونا

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة معرض إيجبس 2022.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الشمر المغلي.. التخسيس والقولون أبرزها

جنون أوسكار إسحق يسيطر على التريلر الثاني لمسلسل Moon Knight.. فيديو وصور

بدون جيم .. تمارين منزلية لبناء العضلات

الجمهور كلمة السر فى ثامن دورات الأسكندرية للفيلم القصير .. غياب المحافظ والدعم يثير التساؤلات .. والترجمة والاجراءات الإحترازية حاضرين بقوه

فيديو

400 مليار دولار للتنمية..أبرز تصريحات السيسي في افتتاح “ إيجبس 2022”

مش عارف أخد حقي.. حمو بيكا: "لما ربنا يخدني هستريح".. فيديو

بعد إصابة حمو بيكا به.. تعرف على أعراض وأسباب مرض كرون ..فيديو

بعد 19عاما.. حسم الجدل حول عدم تحلل جثمان علاء ولي الدين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ