غرفة البترول: تصدير مصر الطاقة إلى أوروبا يعطيها ثقلا كبيرا في المنطقة

أكد المهندس تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي سيعود على الاقتصاد المصري بشكل كبير.

وأضاف المهندس تامر أبوبكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن تصدير مصر الطاقة إلى أوروبا يعطيها ثقلا كبيرا في المنطقة.

وتابع المهندس تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بخطى ثابتة سريعة لتحقيق النمو.

قال المهندس تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 من المؤتمرات العالمية والإقليمية في المنطقة، مضيفا أن أشعر بالفخر لما وصلت له مصر في صناعة البترول.

وأضاف تامر أبوبكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد لـ مسيرة التنمية في مصر، متابعا أن الشركات الأجنبية استرجعت ثقتها في قطاع البترول المصري خلال السنوات الأخيرة.

وتابع المهندس تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر تمتلك مجموعة من المميزات التنافسية والتي تؤهلها لأن تصبح أحد الدول الرائدة في صناعة التعدين، موضحا أنه منها توافر بنية تحتية حديثة للطرق والنقل والاتصالات والموانئ وتوافر الطاقة.

وفي السياق نفسه أشار رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إلى أن مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات في مصر خلال الفترة الأخيرة، مستدركا أن مصر أول دولة افريقيا تنفذ هذا المشروع، وتعمل على تحويل حياة المواطنين في القري للأفضل.

وأكمل المهندس تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مشروع حياة كريمة سيغير وجه الحياة في مصر، والرئيس السيسي يسير بخطي ثابتة نحو التنمية.

